Filipinas: Terremoto de magnitud 7,6 sacude la costa del sur de Filipinas







Un terremoto en alta mar con una magnitud preliminar de 7,6 sacudió el sur filipino provincia el viernes por la mañana, y era posible que se produjera un tsunami peligroso en las cercanías.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología dijo que esperaba daños y réplicas del terremoto, que tuvo su epicentro en el mar a unos 62 kilómetros al sureste de la ciudad de Manay en la provincia de Davao Oriental y fue causado por el movimiento en una falla a una profundidad de 10 kilómetros.

El Pacífico tsunami El Centro de Alerta de Honolulu dijo que era posible que se produjeran olas peligrosas en un radio de 300 kilómetros del epicentro. No existe un peligro mayor de tsunami, afirmó.

