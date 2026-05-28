¿Por qué los teléfonos Motorola secuestran aplicaciones de Amazon? Esto es lo que dijo la empresa.

Sin embargo, parece que esta característica causó un problema inesperado:

Recientemente, Motorola actuó rápidamente para resolver un problema identificado, que provocó que algunos usuarios en los EE. UU. que iniciaron la aplicación Amazon Shopping fueran redirigidos a través de un enlace de seguimiento web antes de abrir la aplicación. Este comportamiento no fue intencionado y resultó en una experiencia de usuario inconsistente.

Después de identificar el problema, solucionamos inmediatamente la configuración de enrutamiento. Los usuarios ahora pueden esperar que todas las aplicaciones instaladas se inicien directamente como deberían.

Motorola se toma en serio la experiencia del usuario, la privacidad y la integridad de la plataforma y continuará monitoreando de cerca los sistemas para garantizar el comportamiento esperado en todos los dispositivos.