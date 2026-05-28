¿Por qué los teléfonos Motorola secuestran aplicaciones de Amazon? Esto es lo que dijo la empresa.

Los teléfonos Motorola estuvieron en el centro de atención a principios de esta semana cuando los Redditors descubrieron un comportamiento algo preocupante al abrir la aplicación de compras de Amazon. En lugar de simplemente abrir la aplicación, los teléfonos afectados abrirán brevemente un navegador que contiene una URL falsa antes de ser redirigidos a un enlace de afiliado de Amazon. Esto nos hace preguntarnos si Motorola está robando ingresos de los afiliados o si está sucediendo algo similar.
El Redditor que descubrió el problema por primera vez descubrió que su Razr 60 Ultra enviaba muchas solicitudes a devicenative.com. Device Native es una empresa de publicidad afiliada a Motorola. También descubrieron que este problema fue provocado por la aplicación Smart Feed precargada. Mientras tanto, 9to5Google Noté un problema en el Razr Fold al ejecutar la aplicación Smart Feed versión 2.03.0070. Además, el medio descubrió que una URL sospechosa inicialmente visible en la ventana del navegador enlazaba al sitio web de un influencer de la moda.
Motorola ha emitido ahora un comunicado para Autoridad de Android dijo que se trataba de un comportamiento «involuntario» y que la aplicación debería volver a funcionar bien. La compañía dice que ha trabajado con Device Native para desarrollar una “experiencia de búsqueda y sugerencia de aplicaciones” para Moto App Launcher. Esta función está destinada a ayudar a los usuarios a encontrar y abrir rápidamente aplicaciones instaladas localmente.
Sin embargo, parece que esta característica causó un problema inesperado:
Recientemente, Motorola actuó rápidamente para resolver un problema identificado, que provocó que algunos usuarios en los EE. UU. que iniciaron la aplicación Amazon Shopping fueran redirigidos a través de un enlace de seguimiento web antes de abrir la aplicación. Este comportamiento no fue intencionado y resultó en una experiencia de usuario inconsistente.
Después de identificar el problema, solucionamos inmediatamente la configuración de enrutamiento. Los usuarios ahora pueden esperar que todas las aplicaciones instaladas se inicien directamente como deberían.
Motorola se toma en serio la experiencia del usuario, la privacidad y la integridad de la plataforma y continuará monitoreando de cerca los sistemas para garantizar el comportamiento esperado en todos los dispositivos.
En otras palabras, Motorola dice que esto fue un accidente y que los usuarios no necesitan hacer nada para solucionar el problema. Podemos entender si es escéptico sobre las afirmaciones de la empresa. Pero entre el enlace de afiliado aparentemente no relacionado y la ventana del navegador abierta brevemente, esto definitivamente parece un error, no un comportamiento intencional ni malicioso.
Por lo tanto, este problema pone de relieve cuánto control tienen los fabricantes sobre sus teléfonos. El hecho de que las empresas puedan mostrar enlaces de afiliados u otro contenido cuando intentas abrir la aplicación es bastante preocupante. Lo bueno es que Motorola está trabajando con Graphene OS para lanzar el teléfono inteligente. Entonces, las personas que desean un teléfono más seguro, libre de seguimiento y análisis deberían prestar atención a esto.