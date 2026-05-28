Funcionarios estatales del DEC investigan los invasores cabezas de serpiente del norte en el estanque del lago Ronkonkoma

CONDADO DE SUFFOLK (WABC) — Un descubrimiento inquietante en el lago Ronkonkoma está provocando una importante respuesta del Departamento de Conservación Ambiental.

Por primera vez, las autoridades han confirmado la presencia del invasor pez cabeza de serpiente del norte, un depredador peligroso capaz de devastar las poblaciones de peces nativos.

Ahora, los equipos estatales están compitiendo para contener la amenaza en Lily Pond.

El Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York estaba pescando eléctricamente en el pantano del condado de Suffolk, en busca de cabezas de serpiente del norte.

Northern Snakehead es una especie invasora originaria de Asia y puede tener un color de pitón, que no debe confundirse con un pez nativo que tiene un aspecto similar.

Es la primera vez que el DEC recibe un informe sobre ellos en Long Island.

Vinny Conwell, entusiasta de las cabezas de serpiente, encontró tres en Lily Pond en el lago Ronkonkoma esta semana.

«Cuando sale, explota el agua y el cebo, simplemente explosivamente. ¡Quiero decir, como algo de bada bing, bada boom! ¡Es simplemente increíble!» dijo Conwell.

«Es un pez genial. Definitivamente estoy de acuerdo con eso. Otros estados lo tratan de diferentes maneras, pero en Nueva York ponemos mucho esfuerzo en preservar nuestra agua, así que esto no es algo que queremos aquí», dijo el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, Heidid O’Riordan.

Los encontró en Flushing Meadows Park en Queens y en Central Park.

«No tiene un depredador; se mantiene desequilibrado. Se comerá a los peces nativos y realmente alterará el equilibrio», dijo O’Riordan.

«Es una pena, la reputación que se han ganado de que van a caminar sobre el agua, van a caminar sobre otros estanques, no es cierta», dijo Conwell.

Depende de a quién le preguntes.

«Ciertamente, estos peces pueden caminar sobre la tierra, pueden cruzar la calle», dijo O’Riordan.

El lago Ronkonkoma es el lago de agua dulce más grande de Long Island, el DEC no quiere correr el riesgo de alterar este ecosistema con diferentes tipos de lubinas, percas y otras especies de peces.

Pasaron horas enviando una corriente eléctrica a través del agua para aturdir a los peces en un esfuerzo por localizar las cabezas de serpiente.

«Ojalá podamos conseguirlo antes de que se trasladen a otros lugares», dijo Kevin Jennings, Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York.

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