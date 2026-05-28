El tuit explícito anti-Donald Trump de Josh Hart de los Knicks se vuelve viral después del anuncio de MSG

El Knicks de Nueva York‘ Josh​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ Hart ha vuelto a la atención del público por algo bastante fuera del alcance de una puntuación de caja.

Un sencillo tuit negativo sobre Donald Trump de 2020 ha resurgido después de que el propio Trump dijera que planeaba asistir a una NBA Partido de la final en el Madison Square Garden.

Este es el tipo de intersección que sólo Nueva York puede ofrecer: política, celebridades y los Knicks, todo sucediendo en la misma línea temporal.

Y con el equipo llegando a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999, cada pequeña historia en torno al equipo se incrementa muchas veces ​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌.

En 2020, Hart’s correo fue lo más directo posible: «¡¡¡SÍ, SEÑOR!!! ¡¡¡¡SAQUE AL TONTO DE TRUMP DE LA CASA BLANCA!!!!!!»

¡¡¡¡SÍ, SEÑOR!!!! ¡¡¡SAQUEN AL TONTO DE TRUMP DE LA CASA BLANCA!!!!!! —Josh Hart (@joshhart) 7 de noviembre de 2020

Esta​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ semana, Trump reveló que fue James Dolan quien lo invitó a la final en el Madison Square Garden. Los Knicks acaban de terminar la final de la Conferencia Este arrasando caballeros en cuatro juegos y han extendido su racha ganadora de postemporada a 11 juegos.

Esto significa que se enfrentan a la Final contra el Thunder o el Espuelas. El camino a la Conferencia Oeste significa una ventaja de 3-2 para el Thunder, que jugará el sexto partido el jueves por la noche.

Las Finales comienzan el 3 y 5 de junio en el Oeste, luego el 8 y 10 de junio habrá los Juegos 3 y 4 en Nueva ​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌York.

El camino a las finales de los Knicks y el valor de Hart

La racha de Nueva York ha estado definida por el equilibrio, el ritmo y la dureza. Los Knicks han lucido profundos, serenos y despiadados en los momentos finales, y los números lo respaldan: ya han encadenado 11 victorias consecutivas en los playoffs y de repente están a una serie de una oportunidad de título.

Es el tipo de racha que ha revivido a la base de fanáticos y le ha recordado a la liga que este grupo ya no es sólo una historia para sentirse bien.

Hart ha sido una parte importante de ese ascenso. En uno de los primeros tramos de la serie de los Cavaliers, anotó 26 puntos y acertó cinco triples, pero su impacto siempre ha ido más allá de anotar.

La cobertura de la NBA lo ha descrito como un jugador de rol vital que no necesita que el balón importe, el tipo de pieza de alto motor que todo equipo de las Finales necesita.

Si los Knicks van a terminar el trabajo, la energía, la versatilidad y la ventaja de Hart seguirán siendo tan importantes como cualquier tweet que aparezca en los titulares.

La​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ la gran demanda de entradas para las finales en Nueva York ha provocado un aumento de precios en el Madison Square Garden durante la semana pasada.

Como resultado de la declaración de Trump, habrá más atención y más controversia en torno a una atmósfera de Finales que está resultando ser la más comentada en la NBA en los últimos años.