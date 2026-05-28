Facebook, Instagram y WhatsApp ahora ofrecen planes de suscripción

Meta ha anunciado el lanzamiento global de planes de suscripción para Facebook, Instagram y WhatsApp. La compañía también reveló que pronto llegarán nuevos planes dirigidos a usuarios, creadores y empresas de Meta AI.

Los planes de suscripción de Facebook Plus e Instagram Plus tienen un precio de 3,99 dólares al mes, mientras que WhatsApp Plus cuesta 2,99 dólares al mes. Meta aclaró que esta suscripción Plus existirá junto con Verified Meta y no la reemplazará.

Los suscriptores de Facebook Plus e Instagram Plus tendrán acceso a varias funciones exclusivas, que incluyen información avanzada sobre historias, como el recuento de reproducciones, la capacidad de crear listas de audiencia ilimitadas más allá de la opción Amigos cercanos existente y la opción de expandir Historias más allá del límite estándar de 24 horas.

Los suscriptores también podrán obtener una vista previa de las Historias antes de publicarlas, explorar la lista de visores de Historias y publicar publicaciones directamente en sus perfiles sin aparecer en los feeds de los seguidores. Otras adiciones incluyen reacciones animadas de Super Heart para Historias, íconos de aplicaciones personalizados, fuentes personalizadas para biografías de perfil y soporte para pines de perfil adicionales.

Mientras tanto, WhatsApp Plus introducirá funciones como tonos de llamada personalizados, nuevos temas de aplicaciones, soporte para más chats anclados, paquetes de pegatinas adicionales y opciones mejoradas de personalización de listas.

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