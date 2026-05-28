Man United logra enormes ahorros de £ 33 millones, pero el problema de Marcus Rashford surge después de las conversaciones con la junta directiva

El Manchester United está listo para liberar a varios jugadores estrella este verano, con el futuro de Marcus Rashford en el Barcelona en juego.

Marcus Rashford es uno de los jugadores interesados ​​en dejar el Manchester United (Imagen: Rubén Albarrán/Shutterstock)

El Manchester United se está preparando para renovar su equipo este verano mientras busca reducir su masa salarial anual en al menos £33 millones. Los Rojos liberarán a Casemiro, Jadon Sancho y Tyrell Malacia, descontando alrededor de £640,000 de sus gastos semanales.

Casemiro llegó en 2022 con un salario sustancial después de las derrotas ante Brighton y Brentford, durante el difícil comienzo de temporada del United con Erik ten Hag. La etapa del brasileño procedente del Real Madrid fue en gran medida exitosa y el United ahora enfrenta la desafiante perspectiva de reemplazarlo con al menos dos nuevos centrocampistas, ambos objetivos en M16 este verano.

El lateral izquierdo Malacia también jugó ese mismo verano, pero después de una temporada de debut alentadora, las lesiones arruinaron su carrera en Old Trafford. Mientras tanto, Sancho quedará como uno de los fichajes más decepcionantes del club, ya que ha tenido un impacto mínimo desde que llegó procedente del Borussia Dortmund en 2021. El extremo fue cedido al Aston Villa esta temporada, pero le resultó difícil conseguir una base regular con Unai Emery.

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Aunque el United está dispuesto a realizar importantes recortes salariales, más recortes podrían verse afectados por el futuro de Marcus Rashford. Se entiende que el club no tiene intención de reintegrarlo al primer equipo con Michael Carrick la próxima temporada.

El extremo ha tenido una excelente temporada cedido en el Barcelona con 14 goles y 14 asistencias en todas las competiciones, asegurándose un lugar en la selección inglesa de Thomas Tuchel para el Mundial de este verano.

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El club catalán ha incluido una opción de compra de £26 millones en su acuerdo de préstamo con el United para que su fichaje sea permanente este verano. El Barcelona tiene hasta el 15 de junio para activar la cláusula de compra de Rashford, pero los informes desde España sugieren que se muestran reacios a pagar la tarifa acordada y podrían buscar renegociar los términos.

El Barcelona también ha sido vinculado con varios nuevos objetivos de ataque de izquierda este verano, lo que aumenta aún más la incertidumbre sobre si ficharán a Rashford. La Asociación de Prensa informa que la selección española ha expresado interés en Anthony Gordon del Newcastle, potencial sustituto de Rashford.

Anthony Gordon del Newcastle United (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

Aunque Gordon ha aparecido principalmente como líder de Eddie Howe esta campaña, el internacional de Inglaterra ha construido en gran medida su reputación como jugador abierto.

Otros objetivos de izquierda mencionados incluyen a Víctor Muñoz, que se ha convertido en uno de los jugadores más destacados de La Liga esta temporada con Osasuna. El delantero tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros escrita en su contrato, lo que significa que, al igual que Gordon, ficharlo costaría significativamente más que los 26 millones de euros que el Barcelona necesita para fichar a Rashford.

Sin embargo, cualquier jugador que se una al Camp Nou significaría problemas para Rashford, ya que es casi seguro que el equipo español no invertiría en dos extremos izquierdos durante la misma ventana de transferencia. Si el Barcelona no cumple con el precio de venta de £ 26 millones por Rashford, podría buscar una alternativa más asequible.

El extremo del Ajax, Mika Godts, surgió como una de esas opciones, con la impresionante cifra de 17 goles y 14 asistencias en 40 apariciones en todas las competiciones.

Pero independientemente de a quién persiga finalmente el Barcelona este verano, parece que el propio Rashford está dispuesto a quedarse en el club. Cuando se le preguntó sobre su futuro a principios de este mes, dijo: «No lo sé». Ya veremos.

«Vine aquí para ganar. Quiero ganar tantas cosas como sea posible. Esto es uno más que agregar a eso.

«Este es un gran equipo, van a ganar mucho en el futuro; ser parte de eso sería especial».

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