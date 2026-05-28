Air India confirma alerta de incendio de motor en el aire en vuelo Bangalore-Delhi

Según la aerolínea, más tarde se confirmó que el indicio de incendio era auténtico. La tripulación siguió inmediatamente todos los procedimientos operativos estándar y aterrizó el avión de forma segura en el aeropuerto de Delhi.



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