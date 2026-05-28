Air India confirma alerta de incendio de motor en el aire en vuelo Bangalore-Delhi

Air India confirma un incidente relacionado con el vuelo AI2802 que operaba de Bengaluru a Delhi el 21 de mayo de 2026.

Durante la aproximación final del avión a Delhi, la tripulación de cabina recibió una indicación de incendio de uno de los motores. Posteriormente se confirmó que la indicación era cierta. El…

– Sala de prensa de Air India (@AirIndia_News) 21 de mayo de 2026