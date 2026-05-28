Los precios mundiales del oro caen al nivel más bajo, ¿los inversores comienzan a abandonar los activos de refugio seguro?

Jacarta – Los precios mundiales del oro están nuevamente bajo presión y ahora han alcanzado su nivel más bajo en los últimos dos meses. El metal precioso, conocido como un activo de refugio seguro, en realidad ha perdido su atractivo en medio de la mejora del sentimiento del mercado con respecto al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

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La caída de los precios del oro se produjo después de que los inversores comenzaron a trasladar fondos a activos con mayores rendimientos. Además, las expectativas de un aumento de los tipos de interés por parte de los bancos centrales mundiales también son un factor que pesa sobre el movimiento del metal precioso.

En las operaciones recientes, los precios mundiales del oro cayeron más de un 1 por ciento después de la gran liquidación que se produjo el día anterior. Los precios del oro incluso cayeron a su nivel más bajo desde finales de marzo de 2026.

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Durante los conflictos geopolíticos, los precios del oro suelen moverse en línea con el sentimiento de riesgo del mercado. Sin embargo, las condiciones de esta semana son diferentes.

«Durante la mayor parte de este conflicto, el oro ha tendido a moverse al ritmo de los activos de riesgo. Pero en lo que va de la semana, las condiciones han sido diferentes. Cuando los mercados globales comenzaron a volverse más optimistas sobre la situación entre Estados Unidos e Irán, el oro y la plata tuvieron dificultades para mantenerse», dijo. Invertir en vivoJueves 28 de mayo de 2026.

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El precio del oro está ahora por debajo de los 252 dólares estadounidenses o el equivalente a alrededor de 4,43 millones de IDR por onza troy, suponiendo un tipo de cambio de 17.600 IDR por dólar estadounidense. Esta cifra es el nivel más bajo desde el 30 de marzo de 2026.

Según el análisis técnico, el rebote de los precios del oro a principios de mayo no logró superar la media móvil de 100 días. Ahora el mercado ve potencial para una mayor caída hacia el área de la media móvil de 200 días.

«Se ve un nivel técnico importante en 249 dólares estadounidenses o alrededor de 4,38 millones de rupias por onza troy y será el principal punto a tener en cuenta. Especialmente porque este nivel había sufrido una fuerte caída durante marzo», escribió.

Si se supera este nivel con éxito, se espera que la presión de venta sea aún mayor en las próximas semanas.

Además de los factores geopolíticos, los cambios en la dirección de la política mundial de tipos de interés también se consideran la principal causa del debilitamiento de los precios del oro. En casi los últimos dos años, el oro se ha convertido en uno de los principales activos cuando muchos bancos centrales han recortado los tipos de interés.