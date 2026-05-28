El ritmo de crecimiento de los vehículos eléctricos se ha vuelto a estancar

Yakarta, VIVA – El aplazamiento de los incentivos a los vehículos eléctricos ha vuelto a poner al mercado nacional de automoción en posición de espera. En medio del agresivo lanzamiento de nuevos automóviles eléctricos y la expansión de la inversión manufacturera, aún no se ha anunciado la certeza de un estímulo por parte del gobierno.

Los coches eléctricos BYD tienen más funciones que solo conducir

El ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, confirmó que en un futuro próximo no se implementarán incentivos para los vehículos eléctricos. El gobierno decidió posponer la política un mes más porque todavía estaba realizando más cálculos.

«Los incentivos a los vehículos eléctricos todavía se están posponiendo un mes más. Todavía hay cálculos que se están realizando», dijo hace algún tiempo. Según él, el gobierno aún está ultimando los planes que se implementarán antes de que se implemente la política oficial.

¡Tesla no! Esta es una lista de coches eléctricos con mayor autonomía

De hecho, los incentivos se consideran uno de los factores importantes que han ayudado al crecimiento de los vehículos eléctricos en Indonesia. Además, el precio de los coches eléctricos sigue siendo relativamente alto en comparación con los coches con motores convencionales de la misma clase.

Los planes del gobierno son en realidad bastante grandes. Este año se ha preparado un cupo de 100 mil unidades cada uno para coches y motos eléctricos.

Anuncia paquete de estímulo económico, Airlangga: incentivos fiscales para escritores y descuentos en transporte

Para las motos eléctricas, la asistencia proporcionada alcanza los 5 millones de IDR por unidad. Mientras tanto, los coches eléctricos recibirán incentivos en forma de impuesto al valor añadido soportado por el gobierno o IVA DTP del 40 al 100 por ciento.

Sin embargo, este régimen sólo se aplica a los vehículos eléctricos exclusivamente basados ​​en baterías. Los coches híbridos definitivamente no están incluidos en el programa de incentivos.

Por otro lado, varios fabricantes de automóviles están ampliando agresivamente sus líneas de vehículos eléctricos en Indonesia. No solo presentan nuevos productos, varias marcas también están comenzando a construir instalaciones de producción locales y aumentar la inversión en el ecosistema de baterías.

El portavoz del Ministerio de Industria, Febri Hendri Antoni Arief, afirmó que su partido sigue las decisiones tomadas por el Ministerio de Hacienda en materia de incentivos al automóvil.

«Básicamente, el Ministerio de Industria simplemente sigue la decisión del Ministro de Finanzas sobre este asunto. El Ministro ha propuesto un plan y un mecanismo de incentivos para la industria automotriz», dijo Febri, citado por VIVA Otomotif de YouTube, el jueves 28 de mayo de 2026.

En estas condiciones, se estima que el mercado de vehículos eléctricos de Indonesia seguirá moviéndose con cautela a la espera de certeza sobre la política fiscal del gobierno.