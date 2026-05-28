Los Packers enfrentan una gran reacción por el manejo del arresto de Josh Jacobs

El Empacadores de Green Bay se enfrentan a una situación potencialmente brutal que involucra al corredor estrella Josh Jacobs.

Jacobs fue arrestado recientemente y enfrenta serias acusaciones de violencia doméstica. Si bien no se ha probado nada y Jacobs ha mantenido su inocencia, esta sigue siendo una situación que podría alterar los planes de los Packers para la temporada 2026.

Obviamente, nada de eso importa si Jacobs hizo lo que se le acusa, pero no especularemos sobre lo que saldrá de estas acusaciones.

Dicho esto, Green Bay ahora enfrenta una seria reacción por la forma en que manejó las consecuencias del arresto de Jacobs.

Los Packers informan que critican al equipo por el manejo del arresto de Josh Jacobs

Matt LaFleur, el entrenador de los Packers, habló con los medios el miércoles. Eso es algo que el equipo normalmente transmitiría. Esta vez, optaron por transmitir sus comentarios.

El reportero de Green Bay, Peter Bukowski, de Locked on Packers, no dudó en compartir su opinión sobre la decisión del equipo.

«Que los Packers no transmitan en vivo la conferencia de prensa de LaFleur es 100% pura cobardía. Transmiten todas las demás conferencias sin sentido». Bukowski escribió en X.

«Quieren el menor número posible de ojos sobre la situación de Jacobs. Patético».

Es razonable pensar que Green Bay tomó la decisión de mantener la exposición pública al mínimo. LaFleur optó por no hacer comentarios sobre Jacobs durante su encuentro con la prensa. No se habría ganado nada transmitiéndolo en ese frente.

Perder a Josh Jacobs sería devastador para Green Bay

Algunos veían a Jacobs como un posible candidato a ser eliminado al ingresar a la NFL temporada baja. Sin embargo, los Packers rápidamente dejaron en claro que todavía estaban construyendo su ofensiva y que él era una parte clave de ella.

Debido a que apostaron todo por Jacobs, el equipo no trajo ayuda externa a la posición. De hecho, permitieron que Emanuel Wilson se marchara en la agencia libre de la NFL. Terminó firmando con el Halcones Marinos de Seattle.

Si Jacobs perdiera tiempo, Green Bay recurriría a MarShawn Lloyd y Chris Brooks. Lloyd no ha podido mantenerse saludable a lo largo de su joven carrera y Brooks no es un corredor titular de calibre ideal.

Los Packers podrían optar por apuntar a una opción externa. Hay algunas opciones de veteranos disponibles en la agencia libre, pero el equipo también podría explorar el mercado comercial.

Sólo el tiempo dirá lo que salga de la investigación y del arresto. Por ahora, todo lo que Green Bay puede hacer es esperar y ver.