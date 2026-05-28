Onn de Walmart acaba de lanzar una cámara Google Home de $ 35

TL;DR La marca Onn de Walmart lanzó una nueva cámara de seguridad Google Home por solo $35 con video de 1080p, visión nocturna y conversación bidireccional.

La nueva cámara es mucho más barata que la Nest Cam de Google de 99 dólares, pero aún ofrece integración con Google Home y funciones de inteligencia artificial impulsadas por Gemini.

Onn, la marca de tecnología económica de Walmart, está ampliando su alcance en el ecosistema de hogares inteligentes de Google con una nueva cámara de seguridad que es compatible con Google Home y cuesta solo $35.

El nuevo complemento de cámara para exteriores de Onn ofrece funciones que normalmente se encuentran en cámaras domésticas inteligentes más caras, incluido video de 1080p, visión nocturna, conversación bidireccional, alertas de movimiento e integración de Google Home. También puede transmitir grabaciones en vivo directamente a televisores y pantallas inteligentes compatibles mediante comandos de voz.

No quiero perderme lo mejor de Autoridad de Android?

Lo que hace interesante este lanzamiento es el precio. La cámara de seguridad interior con cable de Google, la Google Nest Cam (con cable, tercera generación), normalmente se vende por alrededor de $99. Si bien la Nest Cam ofrece el diseño de hardware premium de Google y una integración más estrecha del ecosistema, la alternativa Onn de Walmart lo reduce en aproximadamente dos tercios del precio.

Onn se ha convertido silenciosamente en una de las marcas más económicas del ecosistema de Google en los últimos años. Las cajas y dispositivos de transmisión de Google TV se han vuelto muy populares entre los usuarios que buscan una alternativa asequible a los costosos dispositivos de Google.

La nueva cámara Onn sigue la misma estrategia y ofrece nuevas funciones de Google Home a una fracción del costo.

La cámara admite Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz, funciona en interiores y exteriores y cuenta con un foco activado por movimiento, resistencia al agua y un campo de visión de 130,5 grados. Walmart dice que los usuarios obtienen tres horas de imágenes del historial de eventos de forma gratuita, mientras que los planes de suscripción adicionales de Google Home desbloquean funciones avanzadas impulsadas por IA como detección de rostros familiares, resúmenes detallados de eventos de IA, alertas inteligentes para animales y vehículos y búsqueda de historial de video impulsada por Gemini.

Complemento de cámara para exteriores Walmart Onn Complemento de cámara para exteriores Walmart Onn Precio asequible • Alertas inteligentes con Gemini • Integración con Google Home • Funciona en interiores y exteriores Una cámara Google Home de 35 dólares que funciona tanto en interiores como en exteriores. El complemento de cámara para exteriores de Walmart Onn es una cámara de seguridad Google Home de $ 35 con video de 1080p, visión nocturna, alertas impulsadas por Gemini y transmisión de TV inteligente, que ofrece una alternativa mucho más económica a las Nest Cams de Google.