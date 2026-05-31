Ofertas semanales: Xiaomi 17T Duo sale a la venta a precio reducido, además de descuentos en Galaxy S26 Ultra, iPhone Air y más

Xiaomi lanzó el 17T y el 17T Pro a principios de esta semana y ambos teléfonos ahora están disponibles para comprar en Amazon Reino Unido. Lo que es aún más sorprendente es que ambos teléfonos inteligentes también obtienen un descuento de lanzamiento. Mientras tanto, la oferta también está disponible en modelos selectos de Samsung Galaxy, Google Pixel 10 y Pixel 10a, y Nothing Phone (3).

El Xiaomi 17T tiene un descuento de £ 150, mientras que el Xiaomi 17T Pro tiene un descuento de £ 200. Los clientes podrán recibir descuentos al finalizar la compra.

El 17T ofrece una pantalla de 6,59 pulgadas, un chipset Dimensity 8500 Ultra, una configuración de cámara trasera triple y una batería de 6500 mAh. Por otro lado, el 17T Pro tiene una pantalla de 6,83 pulgadas, SoC Dimensity 9500, cámaras traseras triples similares y una batería de 7000 mAh con soporte de carga inalámbrica de 50 W.

El Samsung Galaxy S26 y el Galaxy S26 Ultra continúan estando disponibles con las mismas ofertas que hemos visto en las últimas semanas, y los compradores reciben un descuento instantáneo de £ 100 al finalizar la compra.

Si prefiere ahorrar aún más dinero, el Galaxy S25 del año pasado también tiene descuento, con ahorros de hasta £ 160 disponibles según la configuración.

El económico Samsung Galaxy A17 5G también forma parte de las ofertas de esta semana, aunque con un recorte de precio más modesto de £ 30.

El Galaxy A17 5G cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas protegida por Gorilla Glass Victus, chipset Exynos 1330, batería de 5.000mAh y cámara principal de 50MP.

Mientras tanto, el iPhone Air de Apple vuelve a estar a la venta, con las variantes de 256 GB y 512 GB actualmente disponibles con un descuento de £ 300.

El iPhone Air cuenta con una pantalla Super Retina LTPO de 6,5 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz, un chipset Apple A19 Pro y una única cámara trasera de 48 MP.

Google Pixel 10 y Pixel 10 Pro XL siguen a la venta esta semana, y el Pixel 10 estándar está disponible actualmente por £ 250 de descuento sobre su precio normal.

Para aquellos que buscan hurgar más en sus bolsillos, el Pixel 10 Pro XL tiene un descuento aún mayor de £ 300. Además del ahorro adicional, también ofrece una pantalla más grande, una batería más grande y un sistema de cámara más avanzado que el Pixel 10 estándar.

Los compradores preocupados por su presupuesto también pueden considerar el recién lanzado Pixel 10a, que actualmente está disponible con un descuento de £50.

El Pixel 10a tiene una pantalla de 6,3 pulgadas, el chipset Tensor G4 de Google, una configuración de cámara dual con un sensor primario de 48 MP y una batería de 5100 mAh.

Completando las ofertas de esta semana está el Nothing Phone (3), que viene con un descuento mayor que antes. El dispositivo ahora está disponible con un importante recorte de precio de £ 220.

El teléfono (3) se destaca por su distintivo diseño trasero con una pantalla Matrix LED, al tiempo que ofrece un sistema de cámara triple, chipset Snapdragon 8s Gen 4, pantalla de 6,67 pulgadas y batería de 5150 mAh.

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