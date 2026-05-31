Ocho muertos al estrellarse un autobús y se incendia en el oeste de Turkiye

Un autobús se estrelló y se incendió en el oeste de Turkiye la madrugada del domingo, dejando ocho personas muertasincluido un bebé de 9 meses, informaron los medios locales.

El autobús, propiedad de Pamukkale Tourism, se estrelló contra las barreras de la autopista en la provincia de Denizli a la 1:40 am hora local mientras transportaba a 38 pasajeros y tres empleados desde Esmirna a la ciudad mediterránea de Antalya, dijo la agencia de noticias Demiroren.

Unas 33 personas resultaron heridas en el incidente. Entre los muertos se encontraban el conductor de 50 años y el padre del niño.

Las imágenes de las secuelas del accidente mostraban la estructura quemada del autobús al borde de la carretera.

El sábado fue el último día de Eid al-Adha. La fiesta religiosa suele experimentar un aumento en accidentes de trafico en toda Turquía cuando la gente viaja para visitar a sus familiares y tomar vacaciones.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente