Un vuelo suizo abortó el despegue en Delhi tras un fallo de motor y dejó 6 heridos: AAIB

La Oficina de Investigación de Accidentes de Aviación (AAIB) publicó el domingo su informe preliminar sobre el grave incidente que involucró a un vuelo de Swiss International Air Lines que sufrió una falla de motor durante el despegue en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Delhi el 26 de abril.

Según el informe, el vuelo LX147 de SWISS de Nueva Delhi a Zurich se vio obligado a abortar el despegue alrededor de la 1:27 am después de que el motor izquierdo del avión fallara durante el recorrido de despegue.

La AAIB ha clasificado el suceso como un “incidente grave” que resultó en seis personas heridas.

El Airbus A330-343 transportaba a 245 personas, incluidos 232 pasajeros y 13 miembros de la tripulación.

Los investigadores dijeron que la tripulación del vuelo rechazó el despegue después de la falla del motor número 1 a una velocidad de alrededor de 106 nudos.

Los pilotos informaron inmediatamente al control de tráfico aéreo y solicitaron asistencia de emergencia.

Más tarde, la tripulación informó haber escuchado un «fuerte estallido» y observó una gran llama proveniente del motor izquierdo.

El avión también giró hacia la izquierda antes de que los pilotos lograran detenerlo de forma segura en la pista.

Tras el incidente, se declaró una emergencia total en el aeropuerto de Delhi y se abrieron las siete puertas de emergencia para facilitar las operaciones de rescate y respuesta. Según los informes, cuatro pasajeros resultaron heridos durante el incidente.

Como parte de la investigación en curso, la AAIB llevó a cabo una inspección visual de la aeronave y encontró pequeñas partículas metálicas y escombros en la sección de escape del motor dañado.

El registrador de datos de vuelo de estado sólido (SSFDR) y el registrador de voz de cabina de vuelo de estado sólido (SSCVR) se han eliminado para realizar un análisis detallado.

Actualmente, los investigadores están examinando los datos de la tripulación, los datos de vuelo y los registros de control de tráfico aéreo para determinar la secuencia de eventos que llevaron a la falla del motor.

La oficina dijo que el motor afectado se someterá a un examen detallado para identificar la causa raíz del mal funcionamiento.

La investigación también cuenta con el apoyo de la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad Aérea (BEA) de Francia, que ha designado a un representante acreditado para ayudar en la investigación.

El fabricante de aviones Airbus y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) también han estado asociados a la investigación.

Los hallazgos preliminares revelaron múltiples signos de daños en el interior del motor. Las observaciones externas antes de la inspección con boroscopio identificaron pernos y espaciadores rotos del soporte del cojinete de presión alta/intermedia en los conductos del inversor de empuje.

Los investigadores también encontraron que las válvulas de purga de alta presión estaban parcialmente bloqueadas con escombros.

Durante la inspección con boroscopio del núcleo del motor, los investigadores observaron daños en las palas de la turbina de alta presión y en las paletas guía de la boquilla.

Se detectaron daños adicionales en las palas de la turbina de presión intermedia, las palas de la turbina de baja presión y las palas y paletas del estator del compresor de alta presión.

El informe indicaba además que el eje de alta presión y el eje de presión intermedia estaban agarrotados, lo que impedía una inspección completa del motor.

Sin embargo, los investigadores no encontraron ninguna evidencia de daño por impacto o distorsión de las palas en el compresor de presión intermedia, aunque el eje del IPC también estaba incautado y no pudo examinarse por completo.

La AAIB dijo que actualmente se están realizando más análisis de los componentes del motor y los datos de los registradores de vuelo, y agregó que es posible que se emitan recomendaciones de seguridad más adelante como parte de la investigación.

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