Mitchell Robinson de los Knicks emite una advertencia vulgar a los que odian antes de las finales de la NBA

El Knicks de Nueva York se dirigen a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999, y toda la ciudad está atrapada. Después de arrasar con Caballeros de Cleveland En las Finales de la Conferencia Este, todo parecía perfecto de cara al escenario más grande.

Pero apenas unos días antes del Juego 1, Mitchell Robinson recurrió a Instagram con un mensaje que hizo que mucha gente hablara, y venía con un contexto que lo hizo aún más fuerte.

Mitchell Robinson se fracturó la mano y ya fue operado

por bondyRobinson está lidiando con una fractura del quinto metacarpiano en su mano derecha. Ya se sometió a una cirugía y el plan es que juegue el Juego 1 con un aparato ortopédico.

«Se identificó la lesión de Mitchell Robinson: sufrió una fractura de su quinto metacarpiano, dijeron fuentes de la liga a The Post. Robinson se sometió a una cirugía y esperamos que juegue el Juego 1 de las Finales».

La lesión de Mitchell Robinson identificada: Sufrió una fractura de su quinto metacarpiano, dijeron fuentes de la liga a The Post. Robinson se sometió a una cirugía y se espera que juegue el Juego 1 de las Finales.

Luego, Robinson tomó el asunto en sus propias manos, literalmente, y publicó en Instagram.

robinson escribió para trolls: «Aquellos que quieren verme deprimido y lastimado, todo lo que tengo que decir de ustedes es que se jodan ✌️…»

Robinson no explicó nada específico, pero el tono dejó una cosa clara: no se aleja de este momento.

Lo que significa la lesión de Robinson para los Knicks en las Finales de la NBA

Robinson​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ claramente no permite que esto lo frene, pero la preocupación definitivamente está ahí. De hecho, no es la primera vez que su mano derecha le causa problemas.

Se lesionó esa mano en 2021, le pusieron una placa de metal y luego se rompió el pulgar derecho en 2023. Y ahora es la misma mano otra vez, pero con un hueso diferente.

El problema es el momento. Generalmente, una cirugía sobre una fractura como esta implica varias semanas de baja. Las finales comienzan el 3 de junio contra el Espuelas de San Antonioentonces el jugador no tiene mucho tiempo.

De hecho, Robinson ha sido muy efectivo en esta postemporada. Está acertando el 73,7 por ciento de sus tiros, que es el mejor resultado de los playoffs, durante los 13 partidos que ha jugado.

En menos de 15 minutos desde el banquillo, sus promedios de anotación y rebotes son de 5,3 puntos y 5,5 rebotes respectivamente. Lo que hace en defensa con el bloqueo de tiros y los rebotes ofensivos en un tiempo limitado son realmente cosas bastante difíciles de reemplazar.

Si lo mantienen alejado del juego, entonces Karl-Anthony Towns tendría que asumir el trabajo de la zona de ataque, con Ariel Hukporti también presente durante los minutos.

Robinson durante la temporada anotó 5,7 puntos, 8,8 rebotes y 1,2 tapones por partido con un 72,3 por ciento de tiros.

Los Knicks lo necesitan, incluso si sólo está al 80 por ciento. De hecho, ese aparato ortopédico podría incluso ser uno de los accesorios clave para toda esta racha si logra superar las finales de siete partidos ​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌.