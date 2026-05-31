Shivraj Chouhan lanza ‘Khet Bachao Abhiyan’ a nivel nacional mientras el Centro revisa las existencias de fertilizantes en medio de la crisis de Asia occidental

Ministro de Agricultura de la Unión Shivraj Singh Chouhan lanzará el Khet Bachao Abhiyan en todo el país a partir del 1 de junio, en respuesta al llamado del Primer Ministro para reducir el uso excesivo de fertilizantes. La campaña, que durará un mes, se extenderá hasta el 30 de junio y comenzará en la aldea de Ramsiya en Raisen, Madhya Pradesh.

Chouhan se está comunicando con los Ministros Principales de los estados por teléfono y ha escrito a todos los Ministros Principales solicitando su cooperación. En el marco de la campaña, el ministro recorrerá el país durante un mes, visitará granjas e interactuará directamente con los agricultores para impulsar el uso equilibrado de fertilizantes, la gestión de la salud del suelo y alternativas como la nanourea y los insumos orgánicos.