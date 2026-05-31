La temporada IPL 2026 ha estado repleta de grandes éxitos y la competición Orange Cap ha sido una de las mejores historias paralelas del año. La lucha por la Gorra Naranja sigue muy viva antes de la final que se disputará esta noche en el estadio Narendra Modi de Ahmedabad.

En este momento, Vaibhav Suryavanshi ha sido el legítimo propietario de Orange Cap. A los 15 años hizo 97 en la Eliminatoria y luego 96 en la Clasificatoria 2, terminando los playoffs con 776 carreras en 16 partidos. Su Rajastán Reales son eliminados, por lo que esa cifra es definitiva. No se puede ​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌aumentar.

Cómo Shubman Gill y Sai Sudharsan pueden robar la gorra naranja esta noche

Ahí es exactamente donde reside la oportunidad para Gujarat. Titanes. Gill ocupa el segundo lugar con 722 carreras, solo 54 detrás de Suryavanshi. Sudharsan es tercero con 710, necesitando 67 para superarlo. Ambos están abiertos para GT, lo que significa que ambos tendrán su oportunidad temprano.

Gill es el más probable de los dos. Está en el tipo de forma en el que una gran puntuación parece inevitable, después de 104 de 53 bolas en el Clasificatorio 2. Si batea profundo esta noche, el límite se irá con él. Sudharsan ha sido la fuerza silenciosa pero consistente de GT durante toda la temporada, y un golpe similar también lo colocaría en la conversación.

La situación es sencilla. La cuenta de Suryavanshi está establecida. Gill necesita 55, Sudharsan necesita 67. Una gran asociación en la cima y esta carrera se resuelve antes de la mitad de las entradas.

¿Dónde encaja Virat Kohli en esto?

Kohli ha tenido una muy buena temporada para RCB con 600 carreras en 15 partidos, pero la Gorra Naranja no es un objetivo realista para él esta noche. Se encuentra 176 detrás de Suryavanshi, lo que es una brecha demasiado grande para cerrarla en una entrada de manera realista, incluso para Kohli.

Así que la final de esta noche tiene dos historias. El RCB quiere defender su título. GT quiere ganar el primero. Pero en algún lugar dentro de todo eso, Gill y Sudharsan batearán con un ojo en el marcador y el otro en la clasificación de Orange Cap.

Las 776 carreras de Suryavanshi han sido lo más destacado de una temporada extraordinaria para un joven de 15 años. Que termine con la gorra todavía en la cabeza depende enteramente de lo que suceda esta noche en Ahmedabad.