Utilizo Gemini y Claude como aplicaciones de recetas y hay un claro ganador

Megan Ellis / Autoridad de Android

La mayoría de la gente usa herramientas de inteligencia artificial para reemplazarlo o mejorar las aplicaciones de productividad, pero adopto un enfoque de prueba más personalizado este chatbot. me gusta ver sobre cómo hacer que las tareas comunes sean más convenientes, desde descubrir nuevas canciones para obtener resúmenes de temas que me interesan de fuentes confiables.

Recientemente, tuve que ampliar mi repertorio culinario y me encontré pasando horas buscando la receta perfecta que se adaptara a mis necesidades y preferencias. Entonces decidí recurrir a Gemini y Claude para ver si podían simplificar el proceso. Como resultado, obtuve mi nueva aplicación de cocina favorita.

¿Has intentado usar IA para recetas? 0 votos Sí, pero prefiero aplicaciones/sitios de recetas. No % Sí, y me gusta más que las aplicaciones de recetas. No % NO. No %

La IA es excelente para encontrar recetas sin problemas

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Cualquiera que esté familiarizado con la búsqueda de recetas en línea conocerá el formato común: presentaciones largas, instrucciones confusas y unidades de medida que pueden no adaptarse a su región. Por lo general, soluciono esto usando una aplicación de recetas llamada Paprika, que resalta las instrucciones y crea una lista de compras basada en los ingredientes. Sin embargo, la desventaja es que si ciertas instrucciones están ocultas, la aplicación tendrá dificultades para encapsularlas.

Tuve este problema con una receta de boloñesa vegana, que tenía dos conjuntos de instrucciones, y uno de ellos incluía 20 minutos adicionales de tiempo de cocción. Este problema me ha afectado varias veces, agregando pasos adicionales inesperados cuando pensé que había terminado con el proceso principal.

Mi frustración al buscar recetas en línea también ha aumentado recientemente. Necesito ampliar mi lista de recetas porque mi novio tiene diabetes tipo 1, por lo que debo asegurarme de que la comida que cocino cuando me visita no aumente su nivel de azúcar en la sangre. Teniendo en cuenta que soy vegetariano y tengo que evitar ciertos alimentos fermentados debido a mis migrañas crónicas, fue difícil encontrar una receta específica que cumpliera con nuestras restricciones dietéticas.

Ahí es donde entran en juego los chatbots de IA. No solo puede solicitar recetas que cumplan con sus restricciones específicas, sino que también evita la molestia que conlleva navegar por recetas sólidas que tienen contenido de relleno.

Puedes abordar la receta de dos maneras. Puedes pedirle a la IA recetas basadas en tu estado de ánimo o tus antojos, o puedes pedir instrucciones para una receta específica. El primer enfoque es útil para descubrir nuevas recetas que quizás no hayas considerado. El segundo enfoque se aplica a la comida que desea preparar y que también cumple con ciertos criterios.

Géminis y Claude manejan las recetas de manera diferente

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Tanto Gemini como Claude pueden ofrecer sugerencias de comida y sugerencias de recetas. Pero la forma en que lo hacen es muy diferente.

El enfoque de Géminis es muy sencillo. Pides una receta y la IA proporciona una lista de ingredientes e instrucciones. Como estaba siguiendo la receta en mi teléfono, esta presentación llena de texto no era ideal para mi pantalla pequeña. Sin embargo, la IA es útil para encontrar nuevas recetas y proporcionar imágenes de comida.

Megan Ellis / Autoridad de Android Receta generada en Géminis.

El enfoque de Claude es significativamente diferente debido a sus características visuales interactivas. Cuando solicitas una receta en Claude, el chatbot crea automáticamente una tarjeta de recetas interactiva. También tiene un modo de cocción que te guía por cada paso de una receta, con un temporizador. El formato interactivo también facilita ajustar la cantidad de porciones que desea cocinar y cambiar entre unidades métricas y estadounidenses.

Gemini adopta un enfoque muy simple, mientras que Claude genera tarjetas de recetas interactivas de forma predeterminada.

El temporizador se puede activar en modo cocción o directamente en las instrucciones. Estas tarjetas de recetas también son fáciles de adaptar a las pantallas de los teléfonos y el temporizador funciona con el reloj interno de su teléfono. Tampoco es necesario que le pidas a Claude que cree este formato interactivo; es solo el valor predeterminado.

Megan Ellis / Autoridad de Android Receta generada en Claude.

Ambas herramientas de IA se benefician del contexto. En Gemini, creo Gems para recetas que incluyen mis restricciones dietéticas. En Claude creo proyectos con instrucciones específicas. Sin embargo, incluso con el contexto agregado, el enfoque de Gemini en la instrucción a largo plazo finalmente significó que no estaba usando la IA cuando en realidad estaba cocinando.

Claude es mi nuevo amigo de cocina favorito.

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Claude funciona perfectamente como aplicación de recetas gracias a sus tarjetas de recetas y su modo de cocción. La única característica que realmente extraño de mis aplicaciones de cocina es la capacidad de mantener la pantalla encendida mientras cocino, pero esto es sólo un inconveniente menor.

Al hacer una lista de compras, también puedo chatear con Claude para crear una lista de verificación que puedo copiar en Notesnook. Utilicé este método recientemente cuando compré ingredientes para un pastel casero vegano.

El enfoque interactivo de Claude lo convierte en el compañero de cocina perfecto gracias a su temporizador y porciones ajustables.

El modo de cocción de Claude hace que seguir estos pasos sea muy fácil. Otro beneficio de usar un chatbot para recetas es que puedo cambiar fácilmente los ingredientes. Por ejemplo, para una receta de pastel casero vegetariano, no tengo acceso a salsa inglesa Worcestershire, por lo que la IA puede sugerir sustituciones y recrear la receta.

Como preparé la receta como un proyecto, el chat fue fácil de encontrar. Creé un nuevo chat para cada receta, lo que facilita su clasificación. Esto significa que las tarjetas de recetas y las listas de ingredientes están disponibles en un chat exclusivo para cada receta.

No quiero perderme lo mejor de Autoridad de Android?

Un debate que encuentro a menudo en los círculos tecnológicos es que muchas personas no están seguras de cómo utilizar la IA en la vida cotidiana. Si bien muchas funciones están dirigidas a la productividad y los casos de uso profesional, hay muchas formas en que los profanos pueden utilizar la IA para facilitar las tareas cotidianas.

Las imágenes interactivas y las tarjetas de recetas de Claude son ejemplos de esto. Si no ha probado una aplicación de recetas y está buscando un nuevo compañero de cocina digital, le recomiendo que la pruebe.