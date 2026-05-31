Honda tiene una manera de hacer que los propietarios de Brio se sientan como en casa regresando al taller oficial

Yakarta, VIVA – Honda celebró un evento de agradecimiento titulado «Apreciación al ganador de Brio» para los clientes que ganaron el programa de lotería Honda Brio durante el período de enero a abril de 2026. Esta actividad tuvo lugar en Midaz Senayan Golf, Yakarta.

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A este evento asistieron consumidores del área de Jabodetabek que previamente participaron en el programa de lotería a través de diversas actividades en los concesionarios oficiales Honda. En esta actividad, Honda entregó simbólicamente premios a los ganadores, acompañada de sesiones de entretenimiento y charlas con los clientes.

El programa de lotería Honda Brio para el periodo enero-abril de 2026 es una de las estrategias que lleva a cabo la red de concesionarios Honda para mantener las relaciones con los consumidores, especialmente en medio de una competencia cada vez más reñida en el mercado automotriz.

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A diferencia de los programas de ventas ordinarios, los consumidores no sólo obtienen cupones de lotería por la compra de vehículos nuevos, sino también por actividades posventa como el servicio regular, la compra de repuestos e incluso reparaciones de carrocería en talleres autorizados de Honda.

Los cupones recolectados durante el período del programa se incluyen en el proceso de sorteo. Este programa se aplica específicamente a los consumidores del área de Jabodetabek.

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El director del Honda Jakarta Center, Hendra Kustiawan, dijo que el programa era parte de los esfuerzos de la compañía para mantener la confianza de los clientes en los productos y servicios de Honda.

«Para nosotros en Honda, cada unidad que sale del concesionario, cada rotación del motor que se mantiene en un taller de reparación oficial de Honda y cada kilómetro que recorre con Honda, es una historia de confianza», dijo Hendra en su declaración del domingo 31 de mayo de 2026.

Según él, el programa de reconocimiento al consumidor es una forma de mantener la fidelidad de los clientes, especialmente los usuarios del Honda Brio, que actualmente tienen una población bastante grande en las zonas urbanas.

«Debemos mantener la confianza y a través del programa Brio Winner Appreciation, esta es nuestra manera de recompensar su sinceridad presentando una dulce sorpresa que sea real e inolvidable», dijo.

Programas de fidelización como este se han convertido en una tendencia bastante común en la industria del automóvil en los últimos años. Los fabricantes no sólo compiten con nuevos productos, sino que también empiezan a fortalecer el servicio posventa y las relaciones a largo plazo con los consumidores.