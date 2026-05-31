El presidente Prabowo tiene buenas relaciones con Trump, Putin y Xi Jinping

Jacarta – El jefe de la Agencia de Comunicaciones del Gobierno de Indonesia (Bakom), M Qodari, afirmó que el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, es una figura única en el escenario internacional.

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Porque Prabowo tiene muy buenas relaciones con líderes mundiales que tienen un gran poder.

«El presidente Prabowo es una figura única, quizás la única en el mundo que puede tener muy buenas relaciones con las grandes potencias mundiales», dijo Qodari en una conferencia de prensa el domingo 31 de mayo de 2026.

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Qodari dijo que Prabowo tenía buenas relaciones con el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping.

«Tiene buenas relaciones con el presidente Putin de Rusia, con el presidente Donald Trump de Estados Unidos y con Xi Jinping de la República Popular China», dijo.

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Qodari explicó que la buena relación del presidente Prabowo con los líderes mundiales es un activo importante en medio de la actual situación y dinámica global.

«Más allá de eso, podemos agregar que todos sabemos que existe una relación personal muy fuerte entre los dos jefes de Estado. Y sabemos que el capital social no es menos importante que otros capitales, ya sea capital económico o capital político, en términos de construir buenas relaciones y cooperación entre países», explicó Qodari.

En aquella ocasión, Qodari negó la noticia que circulaba en las redes sociales de que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, realizaría una visita de trabajo a Italia tras su viaje de Francia.

«En primer lugar, desde el principio no hubo ninguna declaración del gobierno indonesio de que el presidente iría a Italia», afirmó.

Qodari dijo que desde el principio, el calendario oficial de visitas de estado del presidente Prabowo era sólo a Francia tras la invitación del presidente Emmanuel Macron.

Dijo que mientras no haya una declaración oficial del gobierno, la noticia sobre la visita de trabajo del presidente Prabowo es sólo un plan.

«En segundo lugar, el cronograma oficial es sólo para Francia. En tercer lugar, si durante el viaje hay planes de ir a otro destino, eso es sólo un plan hasta que haya una declaración oficial del gobierno», dijo.