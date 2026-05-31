Savinho, plan de Enzo Maresca, objetivos de transferencia: respuestas a las preguntas del Manchester City

La salida de Pep Guardiola marca el final de una era para el Manchester City, pero es hora de mirar hacia el futuro mientras el club se prepara para darle la bienvenida a Enzo Maresca como su nuevo entrenador.

Es probable que este verano sea muy ocupado para el City mientras continúa la reconstrucción del equipo, y nombrar al sucesor de Guardiola será sin duda su principal tarea. Maresca asumirá el cargo y será intrigante ver qué impacto tiene su nombramiento en determinados jugadores.

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Como era de esperar, el nombramiento directivo del City y los planes de transferencia son el foco de la lista de preguntas de esta semana.

¿Cuáles son los criterios para decidir si Savinho se queda o se va? Personalmente me gustaría que se quedara, sé que algún día será genial. (Ametralladora)

Hola Lewis, el criterio es el mismo que el de cualquier jugador: sopesar lo valioso que es y podría ser en el City frente al dinero que ganaría vendiéndolo y reemplazándolo, teniendo en cuenta cuánto puede o no querer irse. Savinho estaba abierto a una mudanza el año pasado y ese es el caso nuevamente, pero todavía tiene mucha gente en el City que habla muy bien de él y está de acuerdo contigo sobre su potencial.

La cuestión, sin embargo, es cuánto tiempo está dispuesto a esperar el club para eso y eso también está cambiando porque la visión de Maresca probablemente no será idéntica a la de Pep Guardiola. Hugo Viana parece más dispuesto a traspasar jugadores que el ex director deportivo Txiki Begiristain, lo que aumenta las posibilidades de llegar a un acuerdo.

Parece que hay más preparativos para un acuerdo este verano, pero veamos.

Por lo que he leído, Maresca hace un ataque de posesión igual que Pep, pero lo frena aún más que Pep. Si otros equipos aplican más presión y luego meten a todos en el área cuando el City está en tercer lugar, no veo cómo esto ayuda a crear oportunidades. (Gary)

Es un punto válido, Gary, y es algo que Maresca tendrá que tener en cuenta. Tanto en Leicester como en Chelsea había un número significativo de seguidores que no eran muy fanáticos del estilo de juego de Maresca; Ha pasado más tiempo y no hay fútbol senior, ¡pero su equipo City Sub-21 fue un artista brillante! Si bien es casi seguro que el italiano tendrá que adaptarse, su juego le ha valido al Chelsea dos trofeos, colocándolo firmemente entre los cuatro primeros de la carrera esta temporada. Se desempeñaron mucho peor después de que él se fue.

Creo que también vale la pena señalar que sólo porque el juego haya ido tan lejos a favor del aspecto físico y las jugadas a balón parado, no significa que la reacción no esté ocurriendo ya. Guardiola llegó a Inglaterra cuando la posesión estaba pasada de moda hace una década y dos temporadas después todo el mundo quería hacerlo. Espero algunos problemas iniciales en el City con Maresca, pero no creo que el enfoque en las jugadas a balón parado sea tan fuerte en la próxima campaña.

¿Cuáles son los objetivos de transferencia actuales en términos de jugadores que el City está mirando o en los que está interesado? (Adiel)

El grande que no sorprenderá a nadie es Elliot Anderson. No sólo es la prioridad número uno del City, sino que el club quiere que eso suceda antes de la Copa del Mundo, y eso se acerca rápidamente. No es definitivo si no está listo para entonces, pero el City pretende superarlo para poder pasar a otras áreas que deben abordarse.

Hay otros centrocampistas preseleccionados, como Sandro Tonali, aunque el ruido dentro del club esta semana es que Enzo Fernández, del Chelsea, no es alguien de interés. Fichar un segundo centrocampista no es imprescindible, pero con las dudas sobre el futuro de Rodri, Nico González y Mateo Kovacic, hay muchas cosas que potencialmente podrían estar en movimiento.

La segunda posición que el City quiere cubrir es la de lateral derecho, y tuve la impresión de que el club estaba mirando a jugadores como Givairo Read del Feyenoord y Marco Palestra del Atalanta: talentos jóvenes y emergentes que pueden desafiar al titular Matheus Nunes en lugar de intentar usurparlo de inmediato. Sin embargo, al City se le ha relacionado con Pedro Porro del Tottenham en los últimos días, lo que sería un alejamiento de esa forma de pensar.

¿Cuál es la situación de Josko Gvardiol y Ruben Dias ante los rumores de traspaso? (Santanú)

La noticia de que tanto Josko Gvardiol como Rubén Dias podrían estar planteándose su futuro en el club puede parecer impactante. Ese no debería ser el caso; los jugadores consideran sus opciones cada verano (sobre todo cuando Guardiola se fue) y cada verano los mejores clubes de Europa intentan evaluar si los jugadores del City están interesados ​​en un nuevo desafío; simplemente no siempre se informa.

Dias es uno de los favoritos para convertirse en capitán del City la próxima temporada, pero al mismo tiempo también se ha despedido de su mejor amigo en el club, Bernardo Silva, junto a Guardiola. Si a eso le sumamos el hecho de que apenas ha pateado desde que se lesionó en marzo y vio entrar a Marc Guehi y Abdukodir Khusanov, tiene sentido que al menos esté considerando si hay otras ofertas para él.

Gvardiol fue criticado como uno de los únicos jugadores en forma la temporada pasada y eso le costó esta vez, ya que sufrió una fractura en la pierna en enero porque su cuerpo decía demasiado. Al croata tampoco le faltan otros equipos que le aletean las pestañas, y no hay liga tan exigente como la Premier League.

El City quiere quedarse con ambos jugadores, pero como cualquier jugador escuchará ofertas si alguien quiere marcharse. Sin embargo, costaría sumas bastante considerables si alguno de los defensores quisiera salir.

¿Existe alguna posibilidad de que juguemos contra Sverre Nypan más a menudo esta temporada? (Dasail)

Me sorprendería Dazeil, dado el impacto limitado que tuvo en su primer año en el fútbol inglés. Hizo un buen movimiento, pero realmente no pudo lograrlo en Middlesbrough y cuando regresó al City en enero pasó la mayor parte de su tiempo jugando para la sub-21 en lugar de luchar por tiempo de juego en el primer equipo.

Nypan participó en los entrenamientos con Guardiola y fue llevado a eventos destacados como la final de copa, pero no pudo conseguir los minutos para demostrar que debía quedarse en el City más allá del verano. Todos los ojos están puestos en dónde será cedido a continuación, ya que tiene que ser una buena elección.

¿Cuándo empezará Maresca y traerá su nuevo equipo? (Palmadita)

Oficialmente debería empezar en los próximos días, aunque ya llevará bastante tiempo preparándose. En cuanto a cuánto trabajo puede hacer, Pat, no hay mucho que decir, ya que todo el equipo está de vacaciones y casi todos van al Mundial.

Se espera que el negocio se recupere nuevamente en julio, cuando comience oficialmente la pretemporada, y luego se dirigirán a Asia en la gira de verano, donde se espera que los amistosos que jugarán puedan ser de algún valor antes de regresar y dirigirse a Cardiff para el Community Shield contra el Arsenal.

¿Por qué el club no eligió a Luis Enrique? (Tinashe)

Para plantear la pregunta de otra manera: ¿por qué Luis Enrique dejaría el PSG? Ya tiene uno de los equipos más interesantes de Europa y ha disfrutado muchísimo convirtiendo un proyecto decepcionante y de bajo rendimiento en un colectivo vibrante y entretenido.

Tiene contrato hasta 2027 y desde hace algún tiempo existe la sensación de que le gustaría seguir adelante. No es que el City no califique a Enrique, pero todo tiene que estar en la misma página y ese no fue el caso esta vez, al igual que no fue el caso de Vincent Kompany o varios otros nombres en el libro del City.

Eso tampoco debería quitarle nada a Maresca, quien se ha ganado su impresionante reputación y tiene suficiente que ofrecer para que muchos puedan estar lo suficientemente satisfechos con por qué fueron con él en lugar de por qué no fueron con nadie más, ¡pero aún así se agradece la pregunta!