La nueva película de ‘El planeta de los simios’ consigue al director de ‘Los 4 fantásticos’

El director Matt Shakman está saltando de la línea temporal sagrada de Marvel a “El planeta de los simios”, mientras dirige una nueva película de la franquicia de ciencia ficción para 20th Century Studios.

Shakman dirigió “Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos” del año pasado para el sello de superhéroes de Disney, y ahora se le ha confiado el guionista Josh Friedman para volver a visitar el exitoso mundo de los primates parlantes que se rebelan contra una humanidad cruel.

Friedman escribió los guiones de “First Steps” y “Kingdom of the Planet of the Apes”, siendo esta última la última película de una serie montada por 20th. Ese título recaudó casi 400 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 160 millones de dólares. Shakman producirá esta nueva entrada, cuyos detalles de la trama no fueron revelados, junto con Rick Jaffa y Amanda Silver.

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