El Manchester United mantiene conversaciones con el técnico Marcus Rashford tras el despido de Rubén Amorim

El Manchester United está considerando contratar a un portero con más experiencia que Darren Fletcher para el resto de la temporada, con varios contendientes ya en la carrera.

Marcus Rashford disfrutó jugando para Ole Gunnar Solskjaer en el Manchester United (Imagen: Europa Press Sports, Europa Press vía Getty Images)

Ole Gunnar Solskjaer es uno de los nombres con los que el Manchester United se ha puesto en contacto para llegar a un acuerdo hasta el final de la temporada. El posible regreso a Old Trafford se produce pocos meses después de que Marcus Rashford elogiara su anterior etapa al mando.

El noruego, que ha estado desempleado desde que se separó del Besiktas el verano pasado, sería elegible para la vacante temporal junto con Michael Carrick y Ruud van Nistelrooy. El United ha optado por posponer la sustitución definitiva de Rubén Amorim hasta el final de esta temporada.

Solskjaer es el principal candidato para llevarlos allí. El exdelantero conoce el club a fondo. Pasó 11 años como jugador en Old Trafford antes de hacerse cargo del equipo durante tres años, de 2018 a 2021.

Mantiene estrechas relaciones con varios jugadores del United y recientemente ha elogiado tanto a Bruno Fernandes como a Harry Maguire. Rashford, actualmente cedido por el United al Barcelona, ​​​​expresó anteriormente su admiración por Solskjaer después de realizar algunas de sus mejores actuaciones con la leyenda del club.

En declaraciones a la emisora ​​danesa TV2 en octubre del año pasado, el delantero dijo: «Ole es una persona fantástica. Me encantó jugar con él.

«Puedo hablar en nombre de muchos jugadores del Manchester United cuando digo que disfrutamos jugando para él. Jugamos un buen fútbol con Ole».

«Para mí personalmente fue un periodo muy exitoso. Es una persona fantástica y no tengo nada malo que decir sobre él».

Rashford también reveló que mantiene contacto con Solskjaer «de vez en cuando», aunque admitió que «ha pasado un tiempo» desde su última conversación. El delantero también ha jugado más veces y ha sido más productivo con Solskjaer que cualquier otro entrenador del United, con 55 goles y 36 asistencias en 135 apariciones.

En comparación con Erik ten Hag y Mourinho, el jugador de la cantera también logró su ratio de minutos por gol más impresionante mientras trabajaba con el noruego. Marcó una vez cada 182 minutos, a diferencia de una vez cada 199 minutos bajo Ten Hag y cada 251 minutos durante el reinado de Mourinho.

Solskjaer inicialmente asumió responsabilidades interinas en el United luego del despido de Mourinho en diciembre de 2018, antes de conseguir el puesto permanente tres meses después. Su mandato duró casi tres años en total, con Michael Carrick y luego Ralf Rangnick como jefes interinos antes de que Ten Hag finalmente tomara el control.

Durante una aparición en The Rest is Football en noviembre, Solskjaer habló sobre Rashford y dijo: «No he hablado con Marcus desde que me fui. Le envío un pequeño mensaje de texto, pero las circunstancias.

«No sé qué pasó en su vida, pero se puede ver que ciertamente ahora se está divirtiendo en Barcelona. Parecía que no estaba disfrutando aquí. No creo que sea sólo culpa del Manchester United». [not enjoying it]está en todas partes.

«Con toda esa presión, cada uno es diferente. No sabemos qué les pasó a los jugadores cuando llegan de mal humor por la mañana, ese es el trabajo del entrenador: ‘¿Qué está pasando? Veo que algo anda mal’.

«No sabemos qué pasó, sólo queremos que lo haga bien. Es un jugador increíble cuando está en forma y feliz; tiene esa energía. Vuelvo a Erling Haaland, simplemente la energía que muestra todo el tiempo. Cuando está en el campo muestra ese entusiasmo y esa energía, eso es lo de menos».

«¿Pero qué es eso? ¿La vida? ¿Demasiados partidos? No lo sabemos, pero ha encontrado el equilibrio adecuado».