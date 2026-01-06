El gobernador de la Academia Militar dirige a los oficiales adolescentes

Magelang (ANTARA) – El gobernador de la Academia Militar (Akmil), general de división del TNI Rano Tilaar, dirigió a los oficiales adolescentes que asistieron a la Academia Militar (Akmil) para el año académico 2025 y que habían estudiado durante tres años.

Al pronunciar un discurso en Magelang el martes, dijo que esta sesión informativa tiene como objetivo equipar a los jóvenes oficiales como futuros líderes del ejército indonesio y futuros líderes nacionales con una comprensión integral de la dinámica geopolítica y geoestratégica global, regional y nacional en medio del desarrollo de un entorno estratégico global cada vez más complejo.

Rano enfatizó que los oficiales adolescentes deben poder leer y comprender los cambios geopolíticos en el mundo como base para tomar decisiones estratégicas en el futuro.

Según él, en las relaciones internacionales no hay amigos ni enemigos eternos, lo que sí es eterno son los intereses nacionales.

«Como líderes nacionales potenciales, los oficiales adolescentes deben tener una sólida comprensión geopolítica y geoestratégica para que la nación indonesia no sea erosionada por el vórtice de la dinámica global», dijo.

Rano explicó la posición estratégica de Indonesia, que se encuentra entre dos continentes y dos océanos, y cuenta con las vías marítimas del archipiélago indonesio, principal ruta del comercio mundial.

Estas circunstancias, dijo, significan que Indonesia tiene grandes oportunidades, pero también vulnerabilidades geopolíticas potenciales que deben anticiparse cuidadosamente.

Destacó la importancia de comprender la historia geopolítica del mundo, la dinámica del poder global y las experiencias de los principales países en la formulación de estrategias nacionales.

«Se espera que esto proporcione comodidades a los oficiales adolescentes en el desempeño de sus funciones en beneficio de la nación y el estado», dijo el gobernador de la Academia Militar, general de división del TNI, Rano Tilaar.