Los influyentes financieros ya no pueden ser aleatorios, OJK publica las últimas reglas para los ‘influencers’

Jacarta – La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) emitió el Reglamento OJK (POJK) número 6 de 2026 sobre el comportamiento de los remitentes de información en el sector de servicios financieros.

Se emiten regulaciones, los influyentes financieros ahora deben recibir orientación del OJK

Agus Firmansyah, jefe del Departamento de Política y Vigilancia del Sector de Servicios Financieros Integrados de OJK, explicó que el POJK No. 6/2026 contiene regulaciones relativas a los influenciadores financieros (finfluencers).

El objetivo es fomentar la entrega de información que sea clara, precisa, honesta, de fácil acceso y que no tenga potencial para inducir a error, al tiempo que apoya la protección de los consumidores y del público.

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«Se espera que este POJK pueda convertirse en una guía para los proveedores de información (influencers financieros), especialmente aquellos que son bien conocidos y tienen influencia en la sociedad», dijo Agus en su declaración del miércoles 24 de junio de 2026.

 Autoridad de Servicios Financieros (OJK).

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Esta regulación tiene como objetivo mantener la calidad de la información en el sector de servicios financieros, con el fin de crear un ecosistema que sea confiable, tenga integridad y apoye el aumento de la educación financiera pública.

«Este POJK fue preparado como un esfuerzo para tomar medidas para proteger y prevenir pérdidas para los consumidores y el público causadas por las actividades de transmisión de información en el sector de servicios financieros por parte de los transmisores de información», dijo.

Agus dijo que, junto con el papel cada vez mayor de las partes que transmiten información relacionada con productos y servicios financieros al público, OJK ve la necesidad de pautas de comportamiento que puedan garantizar que la información se transmita de manera responsable.

También se espera que este acuerdo mejore la calidad de la información que recibe el público, que se utiliza para tomar decisiones financieras.

Los transmisores de información se definen como partes distintas de los actores empresariales de servicios financieros (PUJK), que transmiten información sobre el sector de servicios financieros, ya sea directa o indirectamente, con el objetivo de aumentar la educación financiera y/o influir en los consumidores y el público en la utilización de productos y/o servicios financieros.

POJK No. 6/2026 contiene regulaciones sobre el comportamiento básico de los transmisores de información; actividades para transmitir información sobre el sector de servicios financieros; utilización de sistemas de gestión del aprendizaje en educación financiera por parte de transmisores de información; entrenamiento por OJK; orden escrita a la persona que transmite la información; y cortar el acceso a los medios electrónicos.

Los remitentes de información pueden colaborar con PUJK, a través de actividades de marketing. En estas actividades de marketing, PUJK tiene obligaciones y responsabilidades por la información enviada por el Transmisor de información.

En relación con las actividades que brindan recomendaciones sobre productos y/o servicios financieros llevadas a cabo por proveedores de información, POJK 6/2026 enfatiza la necesidad de tener un permiso si la actividad que brinda recomendaciones requiere permisos basados ​​en disposiciones legales.