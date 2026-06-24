El agente EllaClaw AI de Tecno logra la automatización entre aplicaciones y la optimización de dispositivos a nivel de sistema

En marzo pasado, Tecno lanzó EllaClaw, una versión de OpenClaw diseñada para automatizar tareas en sus teléfonos inteligentes. Hoy, la compañía presenta nuevas funciones para EllaClaw, incluida la automatización entre aplicaciones y la optimización de dispositivos a nivel de sistema.

Los agentes basados ​​en la nube ahora pueden optimizar los datos móviles, la duración de la batería y el espacio de almacenamiento. EllaClaw funciona eficientemente en segundo plano, simplificando flujos de trabajo complejos con una estricta protección de permisos.

Con instrucciones sencillas, puede utilizar funciones como Smart CleanUp Boost para superar el retraso del sistema liberando recursos de RAM y CPU. La tecnología también puede aplicar Smart Power Drain Check para identificar aplicaciones que consumen mucha energía para extender la vida útil de la batería y brindar asistencia de enfriamiento instantáneo durante tareas que consumen mucha energía optimizando la actividad en segundo plano.

Para los usuarios de mercados emergentes, Smart Data Guardian monitorea el uso de datos en función de sus hábitos personales para reducir la ansiedad por los datos. Para la mayoría de las personalizaciones del sistema, EllaClaw sigue un enfoque de confirmación primero para los cambios importantes del sistema, manteniendo siempre informados a los usuarios antes de tomar acciones importantes.

EllaClaw combina inteligencia a nivel de sistema con memoria persistente, aprendiendo sus hábitos y preferencias a lo largo del tiempo para respaldar las necesidades diarias recurrentes con «una sesión informativa matutina bien pensada que integra calendarios, itinerarios, clima y noticias seleccionadas, para actuar como un asistente de preparación de viajes que organiza viajes, configura alarmas de salida y organiza horarios en información más clara y procesable», dice su comunicado de prensa oficial.

Con la automatización entre aplicaciones, EllaClaw puede unir ecosistemas de software dispares de forma segura. Con el acceso voluntario, la aplicación puede interactuar con categorías de aplicaciones de terceros, incluidas compras, transporte, entrega de alimentos y hogar inteligente. Utiliza «compresión de GPU no intrusiva» para navegar por las aplicaciones de una «forma visible y humana», lo que le permite seguir cada paso y mantener el control.

EllaClaw ahora admite “llamadas de viaje de una frase” a través de una conversación natural y también monitorea el estado de sus dispositivos domésticos inteligentes. Por último, Shopping Buddy «encuentra intuitivamente las mejores selecciones de productos en aplicaciones de comercio electrónico como Lazada».