Día 626: Celebre el Día de Stitch con nueva ropa, juguetes, accesorios y más de ‘Lilo & Stitch’

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¡Estamos emocionados por el Día 626! El Experimento 626 se suma a los Prime Days. Con el día especial de Stitch el 26 de junio, el juguetón alienígena azul de Disney ya está causando sensación en el mundo de las ofertas. Amazon ofrece descuentos en una variedad de productos con el tema de Stitch, incluidos juguetes, artículos de colección, ropa, artículos para el hogar y accesorios. Estas ofertas son excelentes para los compradores Prime y los fanáticos que desean celebrar el famoso momento 626 de Stitch.

El Día 626 cae el 26 de junio en honor al nombre original de Stitch, Experimento 626, dado por el Dr. Jumba Jookiba. En la película de Disney, Stitch fue creado para crear el caos en toda la galaxia. Pero escapa, aterriza en la Tierra y conoce a Lilo, quien le pone el nombre de Stitch y le ayuda a aprender a ser bueno.

Hay muchas maneras de unirse a la celebración de Disney. Puedes ver el ‘Lilo’ original & Stitch’ o sus secuelas en Disney+, canta tus canciones favoritas o regálate a ti y a tu familia productos de edición especial hechos para este evento. No importa cómo celebres, se trata de compartir alegría extra con las personas que te importan.

Peluche interactivo Disney Stitch Ultimate Stitch de 17 pulgadas, más de 100 sonidos y reacciones

Disney Stitch Ultimate Stitch Interactivo 17

Diviértete con el peluche interactivo Disney Ultimate Stitch, inspirado en la versión de acción real de Lilo. Y puntada. Con más de 100 combinaciones de sonidos y movimientos, los niños pueden ver todas las reacciones juguetonas y amorosas de Stitch. Este peluche es súper suave y tiene ojos, cabeza y cuerpo en movimiento.

Disney Stitch Ultimate Angel Peluche interactivo de 17 pulgadas, más de 100 sonidos y reacciones

Disney Stitch Ultimate Ángel Interactivo 17

Elige a Angel, la novia de Stitch, que tiene más de 100 divertidas combinaciones de sonidos y movimientos. Los niños pueden disfrutar de todas las reacciones juguetonas de Angel. Toque o presione su nariz, lengua, vientre o mano izquierda para escuchar sonidos y verla moverse de manera realista.

Squishmallows Original Disney Stitch de 10 pulgadas con lengua afuera HugMees

Squishmallows Original Disney Stitch de 10 pulgadas con lengua afuera HugMees

Comienza tu escuadrón Squishmallows con este peluche súper suave de Stitch with Tongue Out HugMees. Los HugMees tienen brazos largos y siempre están listos para un abrazo. También puedes encontrar otros Squishmallows como FuzzAMallows, Mystery Squad y Stackables para completar tu colección.

Conjunto de camiseta floral de Disney y pantalones cortos de cambray

Conjunto de camiseta floral de Disney y pantalones cortos de cambray

Mantenga a su hija luciendo linda con este conjunto de pantalones cortos y camiseta gráfica de manga corta para niñas pequeñas. La camisa tiene un cuello redondo de punto acanalado y una serigrafía de Stitch, flores tropicales y palmeras. Los pantalones cortos tienen cintura elástica para mayor comodidad y un mejor ajuste.

Brillo de labios a base de plantas de Disney Stitch de 10 piezas»

Brillo de labios a base de plantas de 10 piezas Disney Stitch

Regálale a tus hijos este juego de brillos labiales lleno de sabores divertidos. Los brillos se aplican suavemente para un acabado brillante e hidratante, con sabores populares como cereza, chicle, uva, fresa, arándano y más. Cada brillo presenta el Experimento 626 y a los niños les encantará mostrárselos a sus amigos.

jay franco disney lilo & Stitch Paradise Dream Juego de cama completo de 7 piezas

Jay Franco Disney Lilo & Stitch Paradise Dream Juego de cama completo de 7 piezas

Decora la habitación de tu hijo con este juego de cama de 7 piezas. Viene con un edredón reversible, sábana encimera, sábana ajustable y dos fundas de almohada. El conjunto presenta un Lilo brillante y colorido. & Stitch y está hecho de poliéster de microfibra suave y resistente a la decoloración que se puede lavar a máquina para un fácil cuidado.

Wonder Forge Disney Juego de unir puntadas

Wonder Forge Disney Juego de unir puntadas

Agrega un poco de diversión de Stitch al tiempo de juego con este juego de combinación. Diseñado para niños de 3 a 5 años, ayuda a mejorar la concentración, el reconocimiento de patrones y las habilidades cognitivas. El juego tiene instrucciones sencillas para que los niños en edad preescolar puedan aprender y jugar rápidamente.

Peluche interactivo Disney Stitch Ultimate Stitch de 17 pulgadas, más de 100 sonidos y reacciones

Búfalo Plateado Disney Lilo y Stitch

Recoge esta taza fría con Stitch rodeado de hojas de palmera y flores tropicales. Las palabras «Aloha Stitch» aparecen encima de su imagen. Viene con un adorno de pajita de hibisco rosa y tiene capacidad para hasta 24 onzas de su bebida favorita.

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