El caso de detención de mujeres en Bandung es inhumano, el autor podría ser acusado en virtud de la ley TPKS

Jacarta – El miembro de la Comisión VIII de la RPD de la facción PDIP, Selly Andriany Gantina, dijo que el caso de confinamiento y tortura de una mujer en Bandung, que supuestamente fue llevado a cabo por su novio durante tres años, fue un acto muy inhumano.

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Selly dijo que este caso también es una grave alarma para el Estado en sus esfuerzos por proteger a las mujeres de diversas formas de violencia.

«Condeno enérgicamente este incidente e insto a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a arrestar al perpetrador e investigar este caso de manera exhaustiva, transparente y justa. No debe haber lugar para la impunidad para los perpetradores de violencia contra las mujeres», dijo.

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Desde una perspectiva jurídica, dijo Selly, las acciones del perpetrador no solo pueden ser imputadas por las disposiciones penales generales del Código Penal relativas al abuso y la privación de la libertad de una persona, sino que también tienen el potencial de cumplir los elementos de un delito penal en virtud de la Ley Número 12 de 2022 sobre Delitos de Violencia Sexual (Ley TPKS), si durante el período de cautiverio la víctima experimenta explotación, coerción, amenazas u otras formas de violencia sexual.

La Ley TPKS regula estrictamente que cualquier persona que cometa violencia sexual física puede ser condenada a una pena de prisión de un máximo de 12 años y/o una multa de un máximo de 300 millones de IDR, según lo regulado en el artículo 6 letra c. Si se encuentran elementos de explotación sexual, el autor también puede ser acusado, en virtud del artículo 12, de una pena de prisión de hasta 15 años y/o una multa de un máximo de 1.000 millones de IDR. Aparte de eso, la Ley TPKS también enfatiza los derechos de las víctimas a recibir tratamiento, protección y recuperación integrales.

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En casos como este, continuó Selly, la presencia de la Agencia de Protección de Víctimas y Testigos (LPSK) es muy importante. Teniendo en cuenta que las víctimas experimentan confinamiento y violencia durante un largo período de tiempo, tienen el potencial de experimentar un trauma profundo, miedo y vulnerabilidad a la intimidación.

«Por lo tanto, LPSK debe brindar protección, asistencia, asistencia médica y psicológica de inmediato, así como facilitar el cumplimiento de los derechos de las víctimas, incluidos, si es necesario, procesos de protección física y rehabilitación. El Estado no debe permitir que las víctimas enfrenten solas el proceso legal», dijo Selly.

Selly agregó que este incidente demuestra que la violencia contra las mujeres muchas veces se da en relaciones desiguales y dura mucho tiempo porque la víctima se encuentra en una situación de miedo, dependencia o aislamiento de su entorno social.