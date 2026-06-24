Los gigantes deberían mantener a los Jaguars como candidatos cortados en su radar

El Gigantes de Nueva York han tenido que hacer un trabajo importante esta temporada baja en su línea defensiva, gracias en gran parte a la Dexter Lorenzo comercio.

Fuera está Lawrence, dentro están talentos veteranos como lector de DJ, Shelby Harris, y Foto Lago.

Reader y Harris están previstos como titulares, mientras que el jugador de segundo año Darío Alejandro, Sam Roberts, Zacch Pickens, y Fotu compiten para hacerse un hueco.

Aún así, la sala se siente un poco sobrecargada, con los Gigantes apostando por varios oficiales y jóvenes para brindar un juego de calibre inicial.

¿Hay otra medida que Nueva York pueda tomar? ¿Uno que podría mejorar mucho la línea defensiva de los Giants?

Arik Armstead nombrado posible candidato al recorte

Un liniero defensivo al que los New York Giants podrían estar atentos es jaguares de jacksonville veterano Arik Armsteadquien fue nombrado como posible candidato a eliminación por Alex Kay de Bleacher Report.

Cortar los lazos con Armstead ahorraría a los Jaguars aproximadamente $15 millones en espacio salarial, según Kay, y podría ser el dinero que Jacksonville necesita para continuar afinando su plantilla.