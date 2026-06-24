Los gigantes deberían mantener a los Jaguars como candidatos cortados en su radar

El Gigantes de Nueva York han tenido que hacer un trabajo importante esta temporada baja en su línea defensiva, gracias en gran parte a la Dexter Lorenzo comercio.
Fuera está Lawrence, dentro están talentos veteranos como lector de DJ, Shelby Harris, y Foto Lago.
Reader y Harris están previstos como titulares, mientras que el jugador de segundo año Darío Alejandro, Sam Roberts, Zacch Pickens, y Fotu compiten para hacerse un hueco.
Aún así, la sala se siente un poco sobrecargada, con los Gigantes apostando por varios oficiales y jóvenes para brindar un juego de calibre inicial.
¿Hay otra medida que Nueva York pueda tomar? ¿Uno que podría mejorar mucho la línea defensiva de los Giants?
Arik Armstead nombrado posible candidato al recorte
Un liniero defensivo al que los New York Giants podrían estar atentos es jaguares de jacksonville veterano Arik Armsteadquien fue nombrado como posible candidato a eliminación por Alex Kay de Bleacher Report.
Cortar los lazos con Armstead ahorraría a los Jaguars aproximadamente $15 millones en espacio salarial, según Kay, y podría ser el dinero que Jacksonville necesita para continuar afinando su plantilla.
«A pesar de su producción constante a lo largo de los años, Arik Armstead se ha convertido en una posible víctima del tope salarial para los Jacksonville Jaguars. Si bien Armstead anotó 5.5 capturas en 2025 y fue un engranaje importante en las trincheras defensivas para una de las mejores defensas terrestres de la liga, cumplirá 33 años en noviembre y ha desgastado la banda de rodadura de sus neumáticos durante más de una década en la NFL». escribió Kay.
«Armstead ya mostró signos de regresión hacia el final de la temporada pasada, cuando no logró lograr ni una sola captura después de la Semana 12. Perdió su puesto titular en la Semana 14 y jugó más del 50 por ciento de las jugadas defensivas sólo una vez después, una marcada caída después de que estuvo en el campo durante más de la mitad de las jugadas defensivas del equipo en las 11 aperturas».
Armstead puede estar en el lado equivocado de los 30, pero ciertamente todavía hay jugo en el tanque que Nueva York podría exprimirle.
Los Gigantes no necesitan que él sea un jugador de todos los intentos. Todo lo que necesitan es otro veterano que pueda rotar y brindar un nivel de juego que no obtendrán de otros jugadores profundos en la plantilla.
El ajuste de Arik Armstead con los gigantes
Después de canjear a Lawrence, los New York Giants carecen de una verdadera amenaza de presión en el interior de su línea defensiva.
Armstead no es el ex All-Pro que era Lawrence, pero su mejor atributo en este momento de su carrera es su conjunto de habilidades para presionar al pasador.
En 2025, el primero 49ers de San Francisco La selección de primera ronda registró 5.5 capturas, la mayor cantidad que tuvo en una temporada desde 2021.
Y eso mientras solo jugaban el 60% de las jugadas defensivas de los Jaguars, entonces, ¿qué pasaría si los Giants pudieran tener en sus manos a Armstead y usarlo como especialista en presión de pases?
Si Nueva York pudiera mantener fresco a Armstead y rotarlo en terceros intentos y otras situaciones obvias de pase, podría ser otra amenaza para las ofensivas contrarias de las que preocuparse entre jugadores como Brian Burns y Abdul Carter.