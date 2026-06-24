La animación india ‘Heirloom’ consigue la subvención CNC y co-pro de Condor Films

El largometraje de animación indofrancés “Heirloom” ha formalizado su coproducción francesa con la parisina Condor Films y ha obtenido la beca Aide aux Cinémas du Monde del CNC. La fantasía familiar de época marca el debut de Upamanyu Bhattacharyya.

Bhattacharyya ganó anteriormente el Premio Ciudad de Annecy en 2020 por su cortometraje “Wade”.

Ambientada en Ahmedabad en 1960, “Heirloom” se centra en Kirti, un joven hombre de negocios dedicado a preservar las tradiciones del telar manual, y su esposa Sonal, quien está muriendo lentamente de una enfermedad hereditaria e insta a la familia a dedicarse a la industria del telar mecánico para asegurar su futuro. El conflicto de la pareja se agudiza cuando descubren un tapiz que traza toda su historia familiar, forzando un ajuste de cuentas entre el progreso y la atracción del pasado. La película está animada utilizando técnicas 2D crudas dibujadas a mano combinadas con bordado stop-motion.

La película está producida por Odd & Even y Otter Studios junto con Condor Films y la Corporación Nacional de Desarrollo Cinematográfico de la India (NFDC). Condor Films, el brazo de producción del distribuidor de cine artístico Condor Distribution, actúa como socio creativo y financiero francés. Los coproductores adicionales son Tarun Lakshminarayanan, Sanyukta Srinivasan y la agencia de publicidad Talented, con sede en Bangalore.

“Conseguir la subvención Aide au Cinéma du Monde es un poderoso respaldo a la visión de Upamanyu y a una película que lleva seis años en producción”, dijeron Arya A. Menon y Shubham Karna de Odd & Even. «Nuestra asociación con Condor Films reúne dos países y dos de las tradiciones cinematográficas más ricas del cine, exactamente el tipo de narración audaz y sin fronteras que siempre debió ser ‘Heirloom’. Estamos ansiosos por compartir lo que creamos juntos».

«Estamos muy entusiasmados de poder asociarnos con Condor y poder ayudarlos a continuar su trayectoria excepcional de llevar proyectos únicos del sur de Asia al mundo», agregó Bhattacharyya. «La subvención Cinema Du Monde era algo a lo que aspiramos desde hace mucho tiempo y ahora estamos muy ansiosos por lograr una colaboración enriquecedora con Francia gracias a ella. ¡Estamos muy agradecidos a la comisión por su consideración!»

“Rara vez te encuentras con un proyecto animado que se sienta tan distintivo tanto en su narración como en su arte”, dijeron Alexis Mas y Martin Jérome de Condor Films. «‘Heirloom’ inmediatamente resonó en nosotros a través de su rico núcleo emocional y su extraordinaria ambición visual. Estamos encantados de acompañar la película creativa y financieramente, y de embarcarnos en esta colaboración con un equipo tan talentoso».

El proyecto tiene una larga trayectoria de desarrollo a través del circuito de coproducción internacional. Se desarrolló en Annecy Residency en 2021 y se presentó en MIFA Features Pitches el mismo año, con el respaldo de la Región Auvergne-Rhône-Alpes y el Departamento de la Alta Saboya. Apareció en Cannes 2023 a través del Día de la Animación de Cannes y la exhibición Annecy Goes To Cannes, así como en el Mercado de Coproducción del Bazar de Cine de NFDC-India. El proyecto ganó el premio WIP en HAF (HKIFF) 2024 y fue incluido en HAF Goes To Cannes ese año. En 2025, fue seleccionada para Annecy Work in Progress y fue la única película de animación en el Venice Gap-Financing Market.