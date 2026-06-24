El fondo de pantalla de chat personalizado de Google Messages ya está disponible (si tienes suerte)

Edgar Cervantes / Autoridad Android

TL;DR Google ha comenzado a implementar fondos de pantalla de chat personalizados en la aplicación Mensajes de Google.

Esta parece ser una versión muy limitada por ahora, ya que solo unos pocos usuarios beta la reciben.

Esta función te permite elegir un fondo de pantalla para tu chat, además de las opciones de paleta de colores existentes.

El usuario de Telegram, Pintu Patra, vio un fondo de pantalla de chat personalizado en la aplicación Mensajes de Google en sus teléfonos Pixel. Luego publicaron capturas de pantalla en el grupo Gapps Leaks, como se ve a continuación.

Usuario de Telegram Pintu Patra

Además, Redditor Stevenmc8602 también recibió una función de fondo de pantalla especial. El usuario notó que estaba ejecutando la versión beta de Google Messages (messages.android_20260618_05_RC02.phone_samsung_openbeta_dynamic) y que la opción existente «cambiar color» efectivamente cambió a «Tema de chat».

La mayoría de los usuarios en el hilo de Reddit dijeron que no habían recibido esta funcionalidad, a pesar de ejecutar la versión beta de Google Messages. Esto sugiere que estamos considerando una implementación limitada, incluso entre los probadores beta.

Sin embargo, esta función le permite elegir un fondo de chat entre una selección de fondos de pantalla categorizados. Sin embargo, también podrás elegir tus propias fotos si las opciones existentes no son de tu agrado. Esta opción de tema de chat especial también llegará cuando Samsung Messages cierre el próximo mes. El cliente de mensajería de Samsung ofrece un alto nivel de personalización, por lo que esta incorporación a Google Messages llega en el momento adecuado.