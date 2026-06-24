Revelada, la razón más importante de Dewangga para dejar Persib

VIVA – La asociación de Alfeandra Dewangga con Persib Bandung terminó oficialmente antes del inicio de la Superliga 2026/2027. Después de sólo una temporada con el uniforme de Maung Bandung, el jugador de 24 años decidió buscar un nuevo desafío para revivir su carrera.

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Dewangga se unió a Persib en 2025 con la esperanza de convertirse en uno de los pilares de la zaga. Sin embargo, el viaje del exjugador de la selección indonesia no transcurrió sin problemas.

La lesión sufrida al inicio de su llegada dificultó a Dewangga coger el ritmo del partido. Como resultado, no pudo competir en la carrera por el lugar principal y solo hizo 12 apariciones a lo largo de la temporada.

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Esta situación hace cada vez más difícil la oportunidad de jugar con regularidad la próxima temporada. La dura competencia en el equipo de Persib fue una de las principales razones por las que Dewangga decidió separarse.

Aunque su mandato fue relativamente corto, Dewangga todavía guarda dulces recuerdos de Maung Bandung. Uno de ellos es el éxito de formar parte de la plantilla que consiguió el título la temporada pasada.

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En su mensaje de despedida, Dewangga expresó su agradecimiento a todos los elementos del club que les brindaron confianza y apoyo mientras estuvo en Bandung.

«Gracias a la familia de Persib, a los entrenadores, a los funcionarios y a la dirección. Porque pude participar en la lucha del equipo durante una temporada», dijo Dewangga citado en el sitio web oficial de Persib.

No sólo al club, el jugador nacido en Semarang también mostró un respeto especial a Bobotoh. Según él, el apoyo de la afición de Persib fue muy significativo, especialmente cuando intentaba recuperarse de momentos difíciles debido a una lesión.

Este apoyo facilitó el proceso de adaptación y le dio la motivación para seguir trabajando duro.

«La lucha no es fácil. A Bobotoh, gracias por la cálida bienvenida y el apoyo desde que llegó hasta ahora», dijo.

Ahora, Dewangga ha optado por mudarse a un nuevo club con la esperanza de conseguir más minutos de juego y volver a su mejor rendimiento.

Aunque está separado, no descarta la posibilidad de que algún día vuelva a vestir la camiseta de Persib. Para él, Bandung se ha convertido en un segundo hogar que le ha dejado muchos recuerdos preciosos.

«Fui para mejorar mi desempeño. Ojalá podamos volver a encontrarnos en otra ocasión. Realmente amo Persib, Bobotoh y la ciudad de Bandung», concluyó Dewangga.