Man United podría hacer un movimiento para fichar al reemplazo de Marcus Rashford a medida que se acerca la transferencia

El Manchester United quiere estar activo en el mercado de fichajes mientras continúa la saga de Marcus Rashford

El futuro de Marcus Rashford sigue en el limbo (Imagen: Agencia de fotografía de imágenes/Getty Images)

Las esperanzas del Manchester United de encontrar un reemplazo para Marcus Rashford podrían aumentar si el West Ham logra cerrar su propio acuerdo.

El sueño de Rashford de mudarse definitivamente a Barcelona se ha hecho añicos, dejando en el aire su futuro inmediato. Como ni él ni el United quieren renovar su relación, y un nuevo préstamo al Barcelona está fuera de discusión, el delantero inglés volverá a viajar este verano.

El United está considerando al extremo del West Ham, Crysencio Summerville, como un reemplazo a largo plazo. El jugador de 24 años se encuentra actualmente en el Mundial, donde está impresionando con Holanda.

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Para que ese acuerdo se lleve a cabo, los Hammers descendidos deben encontrar un reemplazo ellos mismos. Esto se ha acercado un paso más después de que el club londinense mostrara interés en Amario Cozier-Duberry del Brighton.

El jugador de 21 años acaba de completar una cesión de una temporada en el Bolton Wanderers y jugó un papel decisivo para ayudar a los Trotters a superar los play-offs de la League One. Un paso al Campeonato sería el siguiente paso lógico, con los Hammers liderando la carrera por su firma, según The Athletic.

La estrella mundialista Crysencio Summerville está en el radar del Manchester United (Imagen: Icon Sport vía Getty Images)

Si West Ham puede conseguir a Cozier-Duberry, impulsaría el posible traslado del United a Summerville, lo que costaría alrededor de £50 millones, aunque su valor podría aumentar si continúa destacando para su país en Norteamérica. Se cree que no hay ninguna cláusula de rescisión en su contrato con los Hammers.

Summerville ya ha marcado dos goles y una asistencia en sus dos primeros partidos, ambos desde el banquillo. Podría aumentar esas cifras el viernes, cuando los hombres de Ronald Koeman se enfrenten al líder del Grupo F, Túnez, que ya está eliminado tras duras derrotas ante Suecia y Japón.

El United no es el único jugador importante interesado en Summerville, ya que se dice que el Paris Saint-Germain también está interesado. Se espera que los campeones de Europa aprueben la salida de Bradley Barcola, por lo que necesitan un nuevo delantero de izquierda.

Rashford no tiene interés en volver al United después del Mundial (Imagen: Getty Images)

En cuanto a Rashford, el United ha impedido que se una al Manchester City o al Liverpool, que ya habían mostrado interés anteriormente, mientras que el Arsenal ha enfriado la idea de ficharlo.

El Tottenham está interesado, mientras que Rashford está abierto a una nueva jugada europea. Costará alrededor de 40 millones de libras esterlinas, pero el mayor problema podría ser su salario de 325.000 libras esterlinas a la semana.

Por ahora, Rashford se concentrará en forzar su lugar en la alineación titular de Inglaterra para la final del Grupo L contra Panamá. El jugador de 28 años salió del banquillo al final del difícil empate contra Ghana.