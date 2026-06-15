A la estrella lesionada de los Detroit Tigers se le deben $ 24 millones para la próxima temporada

El lunes, el Tigres de Detroit abrirá una serie con el Astros de Houston en Texas.

Vienen de una serie en la que perdieron dos juegos ante el Guardianes de Cleveland (en Ohio).

Más recientemente, el partido del domingo fue pospuesto.

A la estrella lesionada de los Tigers se le deben $ 24 millones para la próxima temporada

Los Tigres han sido uno de los equipos más lesionados de todo el béisbol.

Un jugador que ha estado fuera desde el 28 de abril es Javier Báez.

Había estado bateando .256 con 20 hits, dos jonrones, seis carreras impulsadas, 10 carreras y una base robada en 24 juegos.

Evan Woodbery de MLive Media Group escribió (el 26 de mayo): «El campocorto de los Tigres, Javier Báez (esguince de tobillo derecho) verá a un especialista después de que su lesión no haya respondido como se esperaba, según AJ Hinch. Báez ha estado en la lista de lesionados desde el 29 de abril».

El campocorto de los Tigres, Javier Báez (esguince de tobillo derecho) verá a un especialista luego de que su lesión no haya respondido como se esperaba, según AJ Hinch. Báez está en la lista de lesionados desde el 29 de abril.

Vale la pena señalar que Báez es haciendo $24 millones esta temporada.

Los Tigres también están comprometidos con otros $24 millones en 2027 (antes de que se convierta en agente libre en 2028).

Cuando Báez está disponible, sigue siendo un jugador sólido a sus 33 años.

MLB.com escribió (el 2 de junio): “Visité a un especialista, quien recomendó un breve cierre de la actividad de rehabilitación”.