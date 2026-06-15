Los Glazer me impidieron dejar el Manchester United, pero ahora soy agente libre

A la estrella del Manchester United le han impedido salir del club dos veces

Según los informes, a Anthony Martial se le prohibió salir de Old Trafford (Imagen: Martin Rickett/PA Wire.)

Según los informes, el copropietario Joel Glazer impidió que el exdelantero del Manchester United Anthony Martial abandonara el club. Se cree que Martial, que dejó Old Trafford en 2024, fue despedido por su último equipo, Monterrey, y se convirtió en agente libre.

La situación actual del delantero dista mucho del revuelo que lo rodeó cuando irrumpió por primera vez en escena en el United. Esa fue la promesa inicial de Martial de que Glazer tenía una buena visión del francés y detendría las ventas del delantero entre 2017 y 2020, según el Evening Standard.

Las fuentes afirmaron que Martial rápidamente se convirtió en «el jugador favorito de Joel». También se cree que el empresario creía que el delantero era el equivalente del United al ícono brasileño Pelé.

Compra MEN Premium ahora por solo £1 AQUÍ – o únete a nuestro grupo United WhatsApp haciendo clic AQUÍ. También puedes unirte a nuestra página de Facebook de United haciendo clic AQUÍ y no te pierdas nuestra brillante selección de newsletters AQUÍ.

United fichó a Martial procedente de Mónaco en 2015 por £36 millones. Marcó 17 goles con Louis van Gaal y ayudó al club a ganar la Copa FA. Fue una parte vital del ataque del United en los primeros años, alcanzando cifras dobles de goles en cuatro de sus primeras cinco temporadas.

Sin embargo, eso no fue suficiente para el ex entrenador José Mourinho, quien se cree que intentó vender al jugador antes de ser despedido en diciembre de 2018. Fue durante este tiempo que se dice que Glazer usó su influencia para bloquear la venta.

Poco después, en enero de 2019, el United anunció que Martial había firmado un nuevo contrato para mantenerlo en el club hasta junio de 2024, con opción a un año más. Se dice que Glazer intervino nuevamente en 2020 para garantizar que Martial se quedara quieto cuando Ole Gunnar Solskjaer era entrenador del club.

Se dice que Joel Glazer es un gran admirador de Martial (Imagen: Rich Barnes/Getty Images)

Parece que la fe de Glazer finalmente no dio sus frutos. Martial dejó el United cedido al Sevilla en 2022 tras actuaciones decepcionantes en sus últimos años en el club. Jugó sólo doce partidos en La Liga antes de regresar a Manchester.

Dejó Old Trafford definitivamente en septiembre de 2024, después de marcar 90 goles en 317 partidos, para unirse al AEK Atenas griego. Pasó sólo un año en el AEK antes de fichar por el Monterrey de la Liga MX.

Según los informes, el club mexicano ha acordado rescindir el contrato del jugador de 30 años un año antes, tras ficharlo inicialmente hasta 2027, con opción a un año más.

Anthony Martial ha sido despedido del Monterrey (Imagen: Azael Rodríguez, Getty Images)

El ex internacional francés marcó un gol y tres asistencias en 20 partidos con el club. Sin embargo, su paso por Monterrey se vio empañado por una dislocación de hombro, que ocurrió en febrero.

Luego, según los informes, se le prohibió entrenar después de reaccionar con enojo por no haber sido utilizado en la derrota de Monterrey por 3-2 ante las Chivas de Guadalajara después de comenzar el partido en el banquillo.

Posteriormente, Martial quedó fuera del equipo de Monterrey durante los cinco partidos restantes de la temporada. Ya ha sido liberado y está buscando otro club.