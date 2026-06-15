El ex All-Star de los Yankees de Nueva York recibe buenas noticias


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NUEVA YORK, NUEVA YORK – 27 DE JUNIO: José Treviño # 39 de los Yankees de Nueva York celebra después de conectar un doble de dos carreras al jardín izquierdo en la séptima entrada contra los Atléticos de Oakland en el Yankee Stadium el 27 de junio de 2022 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Mike Stobe/Getty Images)

El domingo por la tarde, el Yankees de Nueva York terminó su serie con el Azulejos de Toronto (en Canadá).

Ganaron por un marcador de 8-3 y se llevaron dos de los tres juegos de la serie.

El ex All-Star de los Yankees recibe buenas noticias

GettyJosé Treviño #35 de la Rojos de Cincinnati celebra después de conectar un sencillo de 2 carreras impulsadas en la cuarta entrada contra el Nacionales de Washington en Great American Ball Park el 14 de mayo de 2026 en Cincinnati, Ohio.

También el domingo, un ex All-Star de los Yankees recibió buenas noticias para su actual equipo.

Los Rojos de Cincinnati escribió (vía X): “Los #Rojos hoy activaron C José Treviño de la lista de lesionados de 10 días y opción C PJ Higgins a Triple-A Louisville (después del juego del 13/6).

El #rojos hoy activó al C José Treviño de la lista de lesionados de 10 días y envió al C PJ Higgins a Triple-A Louisville (después del juego del 13/6).

Treviño estaba de baja desde el 16 de mayo por una lesión.

Terminó su regreso a la acción con un hit y un ponche en tres turnos al bate.

Las redes sociales reaccionan al regreso de Treviño a la acción

GettyJosé Treviño #35 de los Rojos de Cincinnati corre a la primera base durante un juego contra el Padres de San Diego en Petco Park el 8 de septiembre de 2025 en San Diego, California.

Esto es lo que la gente decía sobre Treviño:

Pat Brennan: “Fuera de IL y a partir de hoy, José Treviño atrapó a un corredor robando y conectó sencillo en su primer AB”.

Mike Petraglia: “José Treviño, en el primer juego, le dispara una semilla absoluta a Arroyo en segunda para atrapar a Vargas que intenta robar la segunda”.

GettyJosé Treviño # 35 de los Rojos de Cincinnati batea contra los Nacionales de Washington en el Great American Ball Park el 14 de mayo de 2026 en Cincinnati, Ohio.

Ben Stinar Ben Stinar lleva más de siete años cubriendo la NBA. Ha escrito para OnSI, Forbes, Amico Hoops, The Big Lead y tuvo un podcast con el ex All-Star Jameer Nelson. Más sobre Ben Stinar





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