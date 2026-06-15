El ex All-Star de los Yankees de Nueva York recibe buenas noticias

El domingo por la tarde, el Yankees de Nueva York terminó su serie con el Azulejos de Toronto (en Canadá).
Ganaron por un marcador de 8-3 y se llevaron dos de los tres juegos de la serie.
El ex All-Star de los Yankees recibe buenas noticias
También el domingo, un ex All-Star de los Yankees recibió buenas noticias para su actual equipo.
Los Rojos de Cincinnati escribió (vía X): “Los #Rojos hoy activaron C José Treviño de la lista de lesionados de 10 días y opción C PJ Higgins a Triple-A Louisville (después del juego del 13/6).
Treviño estaba de baja desde el 16 de mayo por una lesión.
Terminó su regreso a la acción con un hit y un ponche en tres turnos al bate.
Las redes sociales reaccionan al regreso de Treviño a la acción
Esto es lo que la gente decía sobre Treviño:
Pat Brennan: “Fuera de IL y a partir de hoy, José Treviño atrapó a un corredor robando y conectó sencillo en su primer AB”.
Mike Petraglia: “José Treviño, en el primer juego, le dispara una semilla absoluta a Arroyo en segunda para atrapar a Vargas que intenta robar la segunda”.
Ben Stinar Ben Stinar lleva más de siete años cubriendo la NBA. Ha escrito para OnSI, Forbes, Amico Hoops, The Big Lead y tuvo un podcast con el ex All-Star Jameer Nelson. Más sobre Ben Stinar