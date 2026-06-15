Alwi Farhan gana el Abierto de Australia 2026, prueba de un desarrollo cada vez más prometedor de los atletas jóvenes

Jacarta – La brillante actuación de Alwi Farhan Alhasny al ganar el Abierto de Australia de 2026 es una prueba clara de que el proceso de regeneración y desarrollo de los atletas que se lleva a cabo de manera consistente está comenzando a mostrar resultados positivos. Este logro también refleja la eficacia del programa de desarrollo de la Asociación Indonesia de Bádminton (PBSI), que ha recibido el apoyo continuo de PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk o BNI.

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Secretario Corporativo BNI Okki Rushartomo dijo que este récord es un indicador positivo del proceso de regeneración nacional del bádminton en curso. Estos logros no sólo reflejan la calidad de los atletas individuales, sino que también muestran que un ecosistema de entrenamiento sólido es capaz de producir la próxima generación que esté lista para competir en el escenario mundial.

«BNI cree que los grandes logros surgen de un proceso de entrenamiento consistente. Por lo tanto, continuamos apoyando a PBSI en la construcción de una base sólida para el nacimiento de una generación de campeones indonesios. Los logros de los atletas jóvenes en el Abierto de Australia son una señal positiva de que el proceso va por el camino correcto», dijo Okki.

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Alwi Farhan se proclamó campeón del sector individual masculino en el Abierto de Australia 2026 tras derrotar en partidos seguidos a Dong Tian Yao (China) por 21-13, 21-13 en la final. La impresionante actuación de Alwi confirmó una vez más su potencial como activo para el futuro del bádminton indonesio.

Las horas de vuelo internacionales forman la mentalidad de un campeón

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Mientras tanto, el sector de dobles femenino también trae optimismo a través de la pareja Meilysa Trias Puspitasari y Febriana Dwipuji Kusuma. Aunque tuvieron que contentarse con ser subcampeones después de perder ante Jia Yi Fan/Shu Xian Zhang (China), Ana/Trias aún mostraron una actuación que debe ser apreciada después de llegar a la final del Abierto de Australia de 2026.

Por otro lado, Moh. Zaki Ubaidillah también merece atención. Aunque su progreso se detuvo en las semifinales después de enfrentarse al representante de China, Dong Tian Yao, el atleta conocido familiarmente como Ubed logró registrar un logro importante en su carrera al llegar por primera vez a las semifinales del torneo BWF Super 500.

Según Okki, la experiencia de competir en varios torneos internacionales es un aspecto importante para formar una mentalidad ganadora, aumentar la competitividad y acelerar el proceso de maduración de los atletas hacia el nivel de élite mundial.