Teherán, LARGA VIDA – El acuerdo de paz final entre Irán y Estados Unidos será ratificado mediante una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), informó la agencia de noticias iraní Mehr, citando un borrador de memorando de entendimiento entre Teherán y Washington.

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Anteriormente, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, confirmó que se había completado un memorando de entendimiento de paz entre Irán y Estados Unidos y que estaba previsto que se firmara en Suiza el viernes 19 de junio.

«El acuerdo final será ratificado mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU», escribió Mehr, citando el contenido del proyecto de memorando de entendimiento.

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Sobre la base de este borrador, Estados Unidos también se compromete a no interferir en los asuntos internos de Irán y a respetar la soberanía de la República Islámica de Irán.

Además, el borrador estipula que la apertura del Estrecho de Ormuz sólo se producirá dentro de los 30 días posteriores a la firma del memorando de entendimiento por ambas partes. (Hormiga)

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