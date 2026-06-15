‘The Season’ protagoniza un drama de Hong Kong sobre más que los ricos

No hay remolques en un barco. Esta es la realidad logística que Toby Stephens enfrentó en algún momento en medio del rodaje de “The Season”, el nuevo drama de Hulu sobre el mal comportamiento de la élite de la navegación de Hong Kong, un programa que, casi por diseño, no ofreció a su elenco ningún lugar donde esconderse.

“Normalmente, cuando estás filmando, puedes volver allí y, a la hora del almuerzo, puedes echar una siesta un poco”, dice Stephens, con el afecto cansado de un hombre que ha hecho las paces con eso. En cambio, meditó en cubierta. Sus compañeros de reparto lo fotografiaron haciéndolo. Aparentemente había una banda sonora de sitar.

Seis episodios. Cincuenta días. Húmedo, flotante, implacable. Y, según todos los indicios, fue un momento realmente maravilloso.

«Como teníamos un elenco tan divertido», dice Karina Lam, quien interpreta a Fiona Hext, «todo eso se volvió mucho más fácil». Jessie Mei Li, que interpreta a la American Cola a pesar de ser decididamente inglesa, está de acuerdo. «Simplemente se tienen el uno al otro para superarlo. Y nos reímos muchísimo con el equipo».

La calidez es real, pero también lo es el arte que se utilizó para hacer “The Season”, un programa que llega a Hulu el 17 de junio con los seis episodios a la vez, producido por PCCW Media y SK Global, filmado casi en su totalidad en locaciones reales de Hong Kong y construido alrededor de un elenco que pasó la mayor parte de la producción en el mar.

Para Lam, el desafío era el idioma. Ha pasado 25 años actuando en cantonés y mandarín (lanzó su carrera en Hong Kong, construyó una vida paralela como cantante en Taiwán, nació y creció en Canadá) y se describe a sí misma como un híbrido en el sentido más literal. «Sueño en chino», dice. Resulta que la fluidez en inglés y la actuación en inglés son músculos completamente diferentes. «Hay ciertas cosas que sólo puedes expresar en cantonés», dice. La ambigüedad del chino, la forma en que el significado se acumula en los espacios entre las palabras, se resiste a la traducción.

Mei Li tuvo el problema opuesto. Al interpretar a una estadounidense en una producción compuesta por australianos, británicos, un director chileno y un director de fotografía hispano, su cerebro seguía amotinado. “Como me gusta asimilar cuando hablo con alguien, no puedo evitar copiarlo”, dice. El acento siguió decayendo. «Hubo momentos en los que mi acento aparecía. Estaba hablando con Chris y de repente dije algo en una escena que sonaba simplemente australiano».

Chris Pang, por su parte, estaba luchando con algo más espinoso que la fonética. Su personaje, Andrew Fung, está escrito para ser desagradable: caricaturesco, alegre y agotador. La pregunta era si el público se quedaría con él. «Andrew es descaradamente y sin disculpas un imbécil», dice Pang. «Simplemente dice las cosas más extravagantes y horribles. Y será una misión encontrar ese equilibrio, donde dices estas cosas pero aún te gusta este tipo». El objetivo, como él lo plantea: “un imbécil, pero uno al que no puedes evitar amar”. La directora Marialy Rivas, dice, lo animó a ir más allá de lo que pensaba. Esforzó demasiado, con regularidad. «Marialy me daba una oportunidad y simplemente decía, simplemente hacía todo lo posible, y yo iba demasiado lejos. Como, está bien, no vamos a usar eso».

Stephens, interpretando a Christopher Hext –patriarca, hombre de poder, el tipo de hombre que usa su riqueza como una armadura– buscaba algo más tranquilo. El peligro de personajes como este, dice, es que se aplanan hasta convertirse en arquetipos. «Los personajes pueden parecer una especie de ricos unidimensionales y malvados que son simplemente sociópatas». Lo que le interesaba era la brecha entre el ejercicio del poder y lo que vive debajo de él. «Todos se están enmascarando. Todos están vomitando cosas como: soy rico, soy poderoso, tengo este estatus, pero en el fondo, todos son seres humanos aterrorizados. Sienten todas estas otras cosas».

Quizás sea también una descripción de la propia Hong Kong: una ciudad que presenta una cara y contiene multitudes. Los cuatro miembros del reparto regresan, espontáneamente, a la idea de la ciudad como algo más que un telón de fondo. «Hong Kong parece un personaje en sí mismo», dice Lam. Ha rodado docenas de películas aquí y, a través del uso de localizaciones reales y la lente de un extraño en esta producción, se dio cuenta de que lo veía de forma diferente. «He rodado muchas películas producidas en Hong Kong aquí, y nunca había sido así, con este tipo de lente».

Mei Li va más allá. El espectáculo se mueve entre mundos (el reluciente puerto deportivo de los ultrarricos y las vidas más arraigadas de personajes fuera de esa órbita) y la ciudad absorbe ambos. «No es sólo que lo filmamos en Hong Kong. Es como si este programa tratara sobre Hong Kong en muchos sentidos». Stephens, característicamente, va directo al asunto: “Este espectáculo sólo podría tener lugar en Hong Kong”.

La serie es creada y dirigida por Yalun Tu, con Marialy Rivas como directora principal y productora ejecutiva. Es producido por PCCW Media en asociación con SK Global, la compañía detrás de “Crazy Rich Asians”, “Thai Cave Rescue” y “Delhi Crime”. Las ventas internacionales están a cargo de Fremantle con el apoyo de De Maio Entertainment. Más allá de Hulu, la serie se transmitirá en Viu en Asia, Medio Oriente y Sudáfrica, y en Now TV en Hong Kong.

En cuanto a lo que viene a continuación: Stephens regresa al Reino Unido para una película de época sobre dos monjas que huyen durante la disolución de los monasterios bajo Enrique VIII – “Thelma y Louise en la época Tudor”, la llama – titulada “La reforma de la Madre Inés”. Pang ha escrito un thriller policial, actualmente titulado “Brother Gangster” (“Creo que es necesario cambiar”, dice), con la directora Jane Woo al mando. Mei Li se dirige al Soho Theatre de Londres este verano para “Tender”, una comedia para cuatro personas de Dave Harris, apenas su segunda vez en el escenario. «Es algo un poco diferente», dice. Lam comenzará a filmar en septiembre un proyecto con un director malayo, aunque los detalles no se han revelado.

Los cuatro han pasado a otros proyectos, otras ciudades, otros mundos. Pero Hong Kong tiene una manera de hacer retroceder a la gente.