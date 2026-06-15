El elegante discurso de Hajime Moriyasu después del empate 2-2 de Japón contra Holanda en el Mundial 2026

VIVA – El técnico de la selección de Japón, Hajime Moriyasu, transmitió su reacción tras el empate ante Holanda en el Mundial de 2026. Salvaron un punto en los minutos finales.

Ronald Koeman está de acuerdo con Virgil van Dijk después de que la selección holandesa no pudo vencer a Japón en el Mundial de 2026

Los Blue Samurai comenzaron su aventura en el AT&T Stadium, Arlington, el lunes (15/6/2026) esta mañana WIB. Sin embargo, enfrentaron dificultades frente al dominante equipo holandés.

La defensa de Japón parecía sólida. Sin embargo, De Oranje finalmente logró abrir el marcador en el minuto 51 gracias a Virgil van Dijk, que cabeceó un centro de Ryan Gravenberch.

Sin querer ocultarlo, Virgil van Dijk está muy decepcionado porque la selección holandesa no pudo vencer a Japón en el Mundial de 2026.

Sólo seis minutos después, Keito Nakamura empató el marcador. Sin embargo, los holandeses lograron recuperar la ventaja en el minuto 64 gracias a Crysencio Summerville.

Si bien la victoria de Holanda estaba a la vista, Japón logró empatar. Daichi Kamada recibió un saque de esquina de Koki Ogawa en el minuto 89.

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El empate 2-2 no satisfizo a ninguno de los equipos. Sin embargo, el seleccionador japonés, Hajime Moriyasu, se dio cuenta de que Holanda no era un equipo descuidado.

Elogió a los jugadores japoneses por ser capaces de mantener la solidaridad a pesar de la continua presión. Incluso pudieron crear oportunidades y marcar el empate.

«Por supuesto, hubo momentos en los que nos presionaron. Pero incluso en esas situaciones, los jugadores no perdieron la paciencia», dijo Moriyasu, según informó el medio holandés NU.

«Ellos se mantuvieron firmes y siguieron creando oportunidades. Gracias a una buena defensa encontramos nuestro ritmo», añadió.

Kamada también vio algo positivo en los resultados de este partido. Japón puede mirar al futuro con confianza, según el centrocampista del Crystal Palace.

«El hecho de que hayamos logrado sumar un punto contra uno de los mejores equipos ciertamente nos da confianza para el próximo partido. Sólo puedo decir cosas positivas sobre este equipo», dijo Kamada, reportado por NU.

En el próximo partido, Japón está obligado a volver a la senda de la victoria. El rival al que se enfrentarán será Túnez.

Lo mismo ocurre con Holanda, que se enfrentará a Suecia. Ambos partidos se llevarán a cabo el domingo (21/6/2026) por la mañana WIB. (rda)