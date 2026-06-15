La JCI abre significativamente más fuerte tras las acciones asiáticas y Wall Street, tras el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos

Jacarta – JCI abrió 111 puntos o 1,85 por ciento en el nivel 6.118 en la apertura de operaciones el viernes 12 de junio de 2026.

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Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que la JCI tiene el potencial de seguir fortaleciéndose en las operaciones actuales.

«La JCI de hoy tiene el potencial de seguir fortaleciéndose hasta el nivel de 6.060, tenga cuidado si la JCI supera los 6.000», dijo Fanny en su investigación diaria, el lunes 15 de junio de 2026.

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Dijo que los mercados bursátiles asiáticos continuaron su repunte el viernes de la semana pasada, a medida que aumentó el optimismo del mercado con respecto a las posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

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Este sentimiento también llevó los precios del petróleo a su nivel más bajo en los últimos dos meses, además de debilitar los rendimientos del dólar estadounidense y de los bonos del gobierno estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves pasado que podría firmarse un acuerdo de paz con Irán el fin de semana pasado.

En Japón, el índice Nikkei subió un 2,8 por ciento y el Topix se fortaleció un 1,3 por ciento. Mientras tanto, en Corea del Sur, el índice Kospi subió un 4,6 por ciento y el Kosdaq se disparó un 3,2 por ciento.

Además, el Hang Seng de Hong Kong subió un 1,9 por ciento, el Taiex de Taiwán se fortaleció un 2,4 por ciento y el ASX 200 de Australia subió un 1,98 por ciento. Por otro lado, el FTSE Straits Times subió un 0,8 por ciento y el FTSE Malay KLCI subió un 0,24 por ciento.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 5.960-5.900, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 6.060-6.150», dijo.

A título informativo, los índices bursátiles de Wall Street cerraron al alza en las operaciones del viernes pasado, impulsados ​​por un aumento de las acciones de SpaceX, que se dispararon un 19 por ciento en su primer día en el Nasdaq.

El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,7 por ciento, el S&P 500 subió un 0,5 por ciento y el Nasdaq Composite añadió un 0,31 por ciento. SpaceX comenzó a cotizar a un precio de 150 dólares por acción, superior al precio de salida a bolsa de 135 dólares por acción.

En el sector de la tecnología, el sentimiento positivo también se ve respaldado por el optimismo respecto de los desarrollos de la IA. Se considera que SpaceX es un representante de la inversión en IA a través de su unidad de negocios xAI. Mientras tanto, las acciones de Nvidia cerraron ligeramente al alza, mientras que Advanced Micro Devices (AMD) subió un 4,7 por ciento y Alphabet subió un 0,5 por ciento.