‘Dear You’ llega al estreno en cines de Norteamérica

“Dear You”, el drama familiar en dialecto teochew que se ha convertido en una de las historias teatrales más importantes de China en 2026, se dirige a Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda después de que CMC Pictures se asegurara los derechos de distribución teatral.

La película se estrena en Australia y Nueva Zelanda el 25 de junio, seguida del estreno en Norteamérica el 26 de junio.

La adquisición amplía el alcance internacional de una película que se ha convertido en un fenómeno de boca en boca en el Reino Medio. Con una recaudación de sólo 557.000 dólares en su primer día en los cines chinos, “Dear You” ha acumulado desde entonces más de 251 millones de dólares en la taquilla local.

Filmado principalmente en el dialecto Teochew, el drama tiene sus raíces en la historia cultural del qiaopi: las cartas y remesas intercambiadas entre los inmigrantes chinos en el extranjero y las familias que dejaron atrás. La historia entrelaza temas de migración, memoria y pertenencia intergeneracional, y fue producida con un presupuesto modesto, sin grandes estrellas ni espectáculos que impulsen la venta de entradas.

La película está protagonizada por Li Sitong, Wang Yantong, Wu Shaoqing, Zheng Runqi y Wang Xiaohui, y también aparece el actor tailandés Usha Seamkhum.

CMC Pictures, uno de los principales distribuidores internacionales de películas en idioma chino y la mayor plataforma internacional de distribución teatral del cine chino, ha gestionado anteriormente los estrenos en el extranjero de más de 120 títulos. Su catálogo incluye las series “The Wandering Earth”, la serie “Ne Zha”, la serie “Detective Chinatown”, “Successor”, “Lost in the Stars” y la serie “Ip Man”.

El acuerdo con CMC sigue a una adquisición separada por parte de Trinity CineAsia que cubre el Reino Unido, Irlanda y Francia, mientras que la primera ola de territorios internacionales orquestada por Damai Entertainment abarca Hong Kong, Macao, Singapur, Malasia y Brunei a partir del 18 de junio.