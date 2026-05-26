Este proyecto de bricolaje convierte un viejo reloj inteligente en un navegador por satélite para motocicleta

TL;DR Un Redditor ha convertido su Galaxy Watch 4 en un sistema de navegación por satélite exclusivo para motocicletas.

Este proyecto utiliza una carcasa impresa en 3D para albergar el Watch 4 y su cargador.

Aunque se ve muy bien, aún es necesario resolver algunos problemas de software.

Si no eres el tipo de usuario de smartphones que siempre cambia su teléfono antiguo por uno nuevo, probablemente hayas pensado más de una vez qué hacer con tu teléfono antiguo. Tal vez se pasó a un miembro más joven de la familia o se guardó como dispositivo de repuesto, pero también hay muchos proyectos interesantes de bricolaje que puedes hacer con hardware antiguo, como reutilizarlo como cámara de seguridad. Pero ¿qué pasa con los dispositivos portátiles? Acabamos de ver cómo un usuario de reloj inteligente convirtió un modelo antiguo en una elegante palanca de cambios para su automóvil, y hoy tenemos otro proyecto de reloj inteligente relacionado con vehículos para compartir.

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Los coches pueden tener paneles de control amplios que son perfectos para sistemas basados ​​en pantallas grandes como Android Auto, pero la situación es muy diferente en comparación con las motos. A menudo tienes suerte si tienes algo más que un velocímetro y un tacómetro, y agregar una pantalla no original puede implicar un montaje muy incómodo en manillares abarrotados. Sin embargo, en el sub Galaxy Watch de Reddit, el usuario Everyones427 mostró la forma inteligente en que reutilizaron un Galaxy Watch 4 para agregar una mini pantalla de navegación por satélite a su bicicleta.

En cuanto al hardware, no vemos mucho aquí: solo una carcasa impresa en 3D para agregar un poco de protección y estabilidad. Para fijarlo a la bicicleta, Somes427 dice que usaron la base magnética del propio cargador, que puedes ver al comienzo del video.

Tener un cargador en el interior es importante para mantener activa la pantalla del Galaxy Watch, sin mencionar que no se apaga antes del final de su viaje. Pero incluso con esa parte solucionada, todavía parece haber algunos problemas persistentes con esta versión, como un retraso inesperado que mantuvo la visualización del mapa del Watch 4 no sincronizada con el teléfono conectado. También hubo un problema con la rotación automática que hacía que la imagen en la pantalla cambiara en momentos inapropiados.

Esperamos que alguien pueda solucionar algunos de los problemas restantes (los lectores han brindado algunas sugerencias propias) y hacer que esto funcione de manera muy estable, porque es una gran idea que luce bastante bien en esta bicicleta, e imaginamos que lucirá igual de elegante en muchas otras bicicletas también. Su tamaño discreto y su forma redondeada resultan perfectos para combinar con la estética de muchos cuadros de instrumentos de motocicletas.

¿Qué más piensas sobre usar un reloj inteligente una vez que hayas terminado de usarlo como reloj? Comparte tus ideas en los comentarios.