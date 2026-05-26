Mark Duplass critica el rumor de que Kane Parsons no dirigió la película

La estrella de “Backrooms”, Mark Duplass, acudió a X el martes para defender a Kane Parsons de los rumores de que el cineasta de 20 años en realidad no dirigió la próxima película de terror.

Respondiendo a un usuario de X que afirmó que Parsons «en absoluto dirigió» «Backrooms» de A24, Duplass escribió: «Hmmm, con el debido respeto, no recuerdo haberte visto en el set. Cuando estuve allí, Kane tenía el control al 100%. Más que muchos directores tres veces su edad».

La directora de “Blue Heron”, Sophy Romvari, dio su propia opinión sobre la discusión en torno a Parsons. Ella escribió en X Tuesday: «Los celos alimentan gran parte de este tipo de discurso sobre la edad y el éxito. Dicho esto, puedo decir con confianza que estoy muy contenta de haber hecho mi primer largometraje a los 34 años en lugar de a los 20; ahora soy mucho mejor cineasta».

“The Backrooms”, basada en la popular serie de YouTube de Parsons, sigue al dueño de una tienda de muebles de un pequeño pueblo que descubre una misteriosa puerta a una dimensión de otro mundo en su sala de exposición. Además de Duplass, los miembros del reparto incluyen a Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Finn Bennett y Lukita Maxwell. James Wan, Shawn Levy y Osgood Perkins son los productores.

Parsons dijo durante una entrevista reciente en CCXP México que su equipo de producción construyó alrededor de 30,000 pies cuadrados de espeluznantes paredes liminales para el set de “The Backrooms” e “hizo 50 pruebas de papel tapiz para obtener el tono correcto de amarillo”.

«El decorado era enorme», dijo. «Construimos 30.000 pies cuadrados de cuartos traseros reales por los que podíamos caminar. De hecho, algunas personas se estaban perdiendo. Era como estar allí, lo cual era realmente extraño».