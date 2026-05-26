La administración Trump propone acuerdos de confidencialidad para los empleados federales para detener las filtraciones en los medios

La administración Trump quiere que todos los empleados federales actuales y futuros firmen acuerdos de confidencialidad, como parte de una continua represión contra las filtraciones a los medios.

Se espera que un aviso propuesto, anunciado el martes en el sitio web de la Oficina de Gestión de Personal, se publique oficialmente en el Registro Federal el miércoles, buscando comentarios sobre un borrador de NDA que será utilizado por las agencias federales para «tanto empleados nuevos como existentes».

«El formulario tiene como objetivo documentar el reconocimiento de los empleados federales y el acuerdo de cumplir con las obligaciones legales actuales para salvaguardar la información no pública, confidencial o de propiedad exclusiva, creada u obtenida a través de sus deberes oficiales, preservando expresamente el derecho de hacer divulgaciones autorizadas por la ley», decía el aviso.

El aviso propuesto busca comentarios sobre varias preguntas, incluido si la NDA debería cubrir solo información no clasificada y qué acciones apropiadas, si las hubiera, deberían considerar las agencias para los empleados nuevos o actuales que opten por no firmar el acuerdo.

El presidente Donald Trump camina desde Marine One para abordar el Air Force One en el aeropuerto de Morristown, el viernes 22 de mayo de 2026, en Morristown, Nueva Jersey. Foto AP/Alex Brandon

La OPM señaló «varios casos recientes» en los que las comunicaciones internas de la agencia relacionadas con la elaboración de normas y el desarrollo de políticas se divulgaron sin autorización. También discutió casos específicos en los que empleados federales del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional revelaron información sobre acciones de control de inmigración planificadas sin autorización.

En un caso, The New York Times y The Washington Post recibieron información no autorizada sobre la incursión estadounidense en Venezuela en enero pasado y retrasaron «la publicación de lo que sabían para evitar poner en peligro a las tropas estadounidenses», según la solicitud de comentarios de la OPM.

Un portavoz del Washington Post declinó hacer comentarios.

Charles Stadtlander, director ejecutivo de Relaciones con los Medios y Comunicaciones del Times, dijo en un correo electrónico que el periódico tenía amplios informes sobre operaciones dirigidas a Venezuela y preparativos para operaciones militares terrestres. «Sin embargo, contrariamente a algunas afirmaciones, The Times no tenía detalles verificados sobre la operación pendiente para capturar a Maduro ni una historia preparada, ni retenimos la publicación a petición de la administración Trump».

Descubrir filtraciones que la administración considera perjudiciales para sus mensajes ha sido una prioridad para múltiples agencias desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Como parte de esa ofensiva, el FBI confiscó en enero los dispositivos electrónicos de un reportero del Washington Post, una medida que alarmó a las organizaciones de medios y a los defensores de la libertad de prensa.

Otro incidente notable ocurrió el año pasado cuando docenas de reporteros entregaron sus credenciales de acceso al Pentágono, rechazando las nuevas reglas impuestas por el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, que dejarían a los periodistas vulnerables a la expulsión si intentaban informar sobre información -clasificada o no- cuya divulgación no había sido aprobada por Hegseth.

Michael L. Vogelsang Jr., abogado del Grupo de Derecho Laboral, dijo que tiene preguntas, entre ellas: «¿Qué vacío se supone que debe llenar una NDA que no exista ya?»

Señaló que ya existen estatutos sobre la filtración de información clasificada y sensible. También hay una ley aprobada por el Congreso, señaló, que prohíbe a los empleadores implementar o hacer cumplir una NDA.

Dijo: «Así que el Congreso ya ha dicho que las NDA son prohibidas. Entonces, ¿cómo puede la OPM crear una regulación que viole la ley?»

El presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, Everett Kelley, dijo en una declaración que la regla propuesta por la OPM es parte de un esfuerzo continuo para silenciar a los empleados federales.

«Esta NDA propuesta es otro intento de la administración de purgar la administración pública de empleados de carrera no partidistas y reemplazarlos con leales que no hablarán contra el despilfarro, el fraude y el abuso», dijo Kelley.