Los Bravos de Atlanta traen de vuelta a un jugador de la MLB recientemente despedido

El Bravos de AtlantaSegún múltiples informes, traerán de regreso a José Azocar con un contrato de ligas menores. Azocar, de 30 años, oficialmente no tiene opciones e inmediatamente se reporta a Triple-A Gwinnett.

Darragh McDonald de MLBTradeRumors.com escribió:

«Atlanta claramente valora a Azócar como un potencial jugador de banco o pieza de profundidad. Dado que no tiene opciones, ha sido barajado repetidamente dentro y fuera del roster este año. Las dos partes acordaron un acuerdo de ligas menores en la temporada baja. Dos veces este año, ha sido seleccionado para el roster y designado para asignación poco después. En ambos casos, aprobó los waivers, eligió la agencia libre y luego volvió a firmar con un nuevo contrato de ligas menores».

Azocar prácticamente se puede usar como una opción de corredor emergente y una pieza de profundidad adicional. McDonald señala que esencialmente sirve como un hombre extra en la lista de 26 hombres.

Más Grandes Ligas en pesado: Los Angeles Dodgers hacen cambios en Mookie Betts antes del partido de los Rockies

La carrera de José Azocar en la MLB

José Azocar ha pasado parte de cinco temporadas en la MLB. En 2026 con los Bravos, Azocar ha tenido 15 turnos al bate y tiene cinco hits con una base robada y una carrera anotada.

La mayor cantidad de veces que lo han visto en la MLB en una sola temporada fue en su año de debut (2022) con el Padres de San Diego. Logró 202 turnos al bate y bateó .257 con un OPS de .629.

En 400 turnos al bate en su carrera, Azocar batea .248 con dos jonrones, 22 carreras impulsadas y un OPS+ en los 60. Nunca ha sido un gran bateador, pero agrega algo de valor en los márgenes en otras facetas del juego, y si los Bravos sufren una lesión en un jardinero, Azocar podría ser el primer nombre recordado.

Más MLB sobre Heavy: Los Bravos de Atlanta anuncian la decisión de Ha-Seong Kim antes del partido de los Medias Rojas

Bravos de Atlanta ahora mismo…

Los Bravos de Atlanta comenzarán una serie de tres juegos con los Medias Rojas de Boston el martes por la noche en Fenway Park. Atlanta tiene marca de 6-4 en sus últimos 10 juegos y 19-8 como visitante esta temporada para ayudar a un récord general de 36-18.

Los Bravos se encuentran cómodamente en la cima de la Liga Nacional Este con una ventaja de 8,5 juegos.

¡Será interesante ver cómo se desarrolla este fichaje de José Azocar y cuánto tiempo permanecerá en el equipo!

Más MLB sobre Heavy: Se insta a los Bravos de Atlanta a cambiar por el titular All-Star de los Reales de $ 46 millones