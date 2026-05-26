‘Ser el primero es bastante mental’: la levantadora de pesas Olivia Broome quiere aprovechar el momento en el centro de atención de los Juegos de la Commonwealth

Olivia Broome ganó la plata en Birmingham hace cuatro años y esta vez tiene la vista puesta en dar un paso más.

La parapowerlifter Olivia Broome competirá con el equipo de Inglaterra en Glasgow 2026

La levantadora de pesas Olivia Broome espera que su deporte pueda aprovechar al máximo su tiempo en el centro de atención mientras intenta crear conciencia sobre los Juegos de la Commonwealth.

Las primeras medallas de Glasgow 2026 se ganarán en para-powerlifting, la primera vez que un para deporte recibe este honor, con Broome participando en la sesión inaugural en la categoría de peso ligero femenino. La joven de 25 años de Chorley ganó la plata en Birmingham hace cuatro años y esta vez tiene la vista puesta en dar un paso más.

«Es bastante mental ser el primer evento», dijo. «Es muy importante. No somos un deporte que se retransmite mucho, todavía es un deporte bastante pequeño aquí».

«Cuando era niño, nunca había oído hablar del para-powerlifting, por lo que ser el primer evento de los Juegos es crucial porque tienes más ojos y más exposición. Eso es lo que muchos deportes realmente necesitan, simplemente salir un poco más. Siempre quieres hacerlo bien, sin importar cuándo compitas en un evento como este, pero ser el primero quieres que el equipo tenga un buen comienzo porque crea un impulso realmente bueno en los atletas».

«Tenía 21 años en Birmingham, voy a cumplir 25 en estos Juegos, así que mi mentalidad es muy diferente. No pienso ‘lo que será, será’. Pienso ‘tengo que hacerlo, depende de mí hacerlo bien en esta competición'».

Broome, dos veces medallista Paralímpica, se convirtió en campeona de Europa a principios de este año y una vez más utilizará la música como herramienta clave de motivación cuando se dirija a Glasgow.

«No soy tan supersticiosa, pero si toqué una canción antes de mi primer levantamiento y mi primer levantamiento va muy bien, esa canción se repetirá durante toda la composición», dijo.

«La gente siempre me pregunta si estoy cansado de esto, pero pienso: ‘Funcionó para un levantamiento, funcionará para todos los demás’. En París tuve Brilliant de Shinedown, normalmente son mis favoritos en la competición porque son ruidosos y pesados ​​y pueden ser bastante motivadores.

«Recientemente tuve Bad Omens. Está basado principalmente en rock. Algunas personas lo llaman ‘dad rock’, lo cual me gusta. ¡No estoy seguro de qué dice eso sobre mí! Pero tiene que ser ruidoso y estimulante».

Broome espera que se pueda hacer un ruido similar en torno al King’s Baton Relay, que se lleva a cabo antes de los Juegos y cuenta con el apoyo del socio automotriz oficial del equipo de Inglaterra, Geely. La levantadora de Lancashire se asoció con su héroe de la infancia, Ellie Simmonds, como parte de las celebraciones y no puede esperar a que el paradeporte ocupe un lugar central una vez que comience la acción.

“Ser parte del relevo es muy especial”, afirma. “Es sorprendente ver todo el trabajo que implican estas cosas, especialmente en la creación del testigo y la historia detrás de él.

«Crecí viéndola en televisión. Nos conocimos en un evento conjunto en un club deportivo de enanos el fin de semana, cuando yo tenía 10 u 11 años. Ahora que soy mayor, hablo un poco más con ella y ahora es una muy buena amiga. Es surrealista cuando un héroe de la infancia se convierte en un buen amigo. Es un poco loco, de verdad».

El equipo de Inglaterra está listo para ganar en los Juegos de la Commonwealth de 2026. Manténganse al tanto https://teamengland.org/.