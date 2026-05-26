‘The Mandalorian and Grogu’ y ‘Obsession’ impulsan la taquilla

En el episodio de hoy del podcast “Daily Variety”, en nuestro segmento de taquilla, VariedadRebecca Rubin, de Disney, mide cuidadosamente la participación durante el fin de semana del Memorial Day para ver “The Mandalorian and Grogu” de Disney. Fue una gran prueba para Disney y Lucasfilm y la fuerza de la franquicia Star Wars en los torniquetes. Mientras tanto, la película de terror de Focus Features, “Obsession”, tuvo una fuerte salida de fin de semana de segundo año.

Rubin, quien es VariedadEl experto en taquilla y escritor senior de cine y medios de ‘Mandalorian and Grogu’, que recaudó 100 millones de dólares en todo el mundo en su primer fotograma, se enfrenta a un listón alto incluso para los estándares de los éxitos de taquilla, pero no tan elevado como el de «Star Wars» hace una década.

«Por un lado, es importante que cualquier película debute por encima de los 100 millones de dólares. Pero, por otro lado, esto es Star Wars. Esta es una de las franquicias cinematográficas más grandes de Hollywood. Y con eso viene un cierto nivel de expectativa de taquilla», dice Rubin.

«Este comienzo está bastante a la par con ‘Solo: Una historia de Star Wars’, que fue su último intento de hacer un spin-off. Y la otra forma en que se podría ver esto es que está a la par con ‘Solo’, que en realidad es su único fracaso financiero en el universo de Star Wars. Hay un gran asterisco allí porque ‘Solo’ era muy cara. Su producción costó casi 300 millones de dólares. Esta película, comparativamente, tuvo un precio más modesto. Su producción costó 165 millones de dólares. Así que la diferencia es que tienen métricas muy diferentes sobre cómo sería el éxito comercial”.

La mayor prueba para “The Mandalorian” llegará este fin de semana.

«Lo que es notable aquí es que los analistas están adoptando un enfoque de esperar y ver, porque el segundo fin de semana será realmente indicativo de si son sólo los fanáticos los que vinieron a verlo, o si tiene un atractivo más allá de ese núcleo demográfico», dice Rubin.

La película de terror de Focus, “Obsession”, dio una agradable sorpresa en su segundo fin de semana al superar la cifra de su fotograma inicial. Rubin dice que gran parte del crédito es para los seguidores del director Curry Barker en YouTube.

«Que una película de terror aumente sus ventas de entradas en un 30% desde su primer fin de semana es una estadística realmente notable. Y es una película de muy bajo presupuesto, por lo que va a ser tremendamente rentable. Y esta es una película que realmente está atrayendo al público joven. Gran parte se atribuye al director», dice Rubin. «Curry Barker está activando a su audiencia y, de hecho, consiguiendo que vayan a los cines para ver una película que tiene críticas fantásticas y puntuaciones de audiencia realmente sólidas. Y muchas veces, con las películas de terror, vemos grandes caídas en el segundo fin de semana. Y en su mayor parte, las películas de terror tienden a no tener las mejores críticas. Así que esto no tiene precedentes en todos los niveles».

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