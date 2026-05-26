Cientos de mujeres talentosas irrumpen en las 20 audiciones de Miss Indonesia en Yakarta

Jacarta – Yakarta es la ciudad inaugural de la vigésima serie de audiciones de Miss Indonesia, que comenzará oficialmente el sábado 23 de mayo de 2026. Cientos de mujeres llenas de talento y entusiasmo llenaron los lugares de audiciones en el área del oeste de Yakarta para participar en la primera selección de este prestigioso concurso de belleza.

¡No te rindas! Merince Kogoya incluso escribió una biografía apoyando a Israel después de ser expulsada de Miss Indonesia 2025.

La confianza de los participantes fue inmediatamente visible desde el momento en que ingresaron al área de audición. Uno por uno, mostraron sus mejores talentos frente a los jueces sin dudarlo. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Una de las participantes que se robó la atención fue Karin Manuela. Esta no es la primera vez que audiciona para Miss Indonesia. El año pasado ya había probado suerte, pero no había conseguido pasar la fase de selección.

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«En realidad, este es mi segundo año. En 2025 habré intentado hacer una audición», dijo Karin.

 Audiciones de Miss Indonesia en Yakarta.

En cuanto a los motivos de su expulsión de Miss Indonesia 2025, Merince Kogoya culpa a los internautas que son pro palestinos.

Karin admite que hay una gran diferencia entre ella entonces y ahora. Consideró que el fracaso del año pasado no se debió a falta de talento, sino a que no había aparecido plenamente como él mismo.

«Tal vez en ese momento no tenía tanta confianza o tal vez no había demostrado quién era realmente. Quizás el año pasado pensé demasiado en cómo hablar, cómo actuar», añadió.

Ahora Karin ha llegado con una preparación más exhaustiva y más determinación. Elige aparecer tal como es, resaltando la mejor versión de sí mismo sin verse agobiado por una presión excesiva.

El proceso de audición de la vigésima Miss Indonesia se llevó a cabo de manera estructurada. Los participantes pasaron por varias etapas desde el registro, la medición de altura y peso, el llenado de formularios, pruebas escritas, hasta sesiones de entrevista directa con los jueces.

Las audiciones de Yakarta durarán dos días, concretamente del 23 al 24 de mayo de 2026. Para las mujeres talentosas que no tuvieron tiempo de asistir el primer día, todavía queda un día más para registrarse.

Después de Yakarta, las audiciones continuarán en varias grandes ciudades de Indonesia. Aquí está el cronograma completo:

Primera sesión de DKI Yakarta: 23 y 24 de mayo de 2026

Caza especial Bali: 4 de junio de 2026

Surabaya: 6 y 7 de junio de 2026

Caza especial en Semarang: 11 de junio de 2026

Yogyakarta: 13 y 14 de junio de 2026

Segunda sesión de DKI Yakarta: 20 y 21 de junio de 2026