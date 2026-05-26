Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta cayeron por debajo de los 225 dólares por tiempo limitado

C. Scott Brown / Autoridad de Android

La tecnología portátil se ha vuelto mucho más interesante, y si ha estado mirando las gafas inteligentes Ray-Ban Meta, ahora podría ser un buen momento para comprarlas. Este tono innovador combina el estilo atemporal Wayfarer con funciones de inteligencia artificial de vanguardia y actualmente tiene un precio de $224, un 25 % de descuento sobre su precio minorista.

Las gafas Ray-Ban Meta son una gran combinación de estilo y funcionalidad. Diseñada tanto para hombres como para mujeres, la montura Wayfarer es delgada y cómoda para el uso diario. Desde un punto de vista tecnológico, estas gafas tienen muchas características interesantes. Tienen una cámara ultra ancha de 12MP para capturar fotografías y videos con manos libres y un sistema integrado de cinco micrófonos para grabar voz o unirse a llamadas. Los parlantes abiertos brindan audio claro y de alta calidad sin aislarlo por completo de su entorno, para que pueda escuchar conversaciones y sonidos a su alrededor.

Una de las características destacadas es la traducción en tiempo real en varios idiomas, una herramienta útil para los viajeros. Además, la colaboración con Meta AI proporciona respuestas sobre la marcha basadas en su entorno, una característica única para las gafas inteligentes. Bluetooth lo mantiene conectado para realizar llamadas y mensajes con manos libres, mientras que los controles de privacidad le permiten cambiar los comandos de voz y otras configuraciones según sea necesario.

Según nuestro rastreador de precios, esta oferta representa un ahorro de $42 en comparación con el precio promedio de 90 días y parece ser la más baja. Si está planeando una aventura de verano, ahora es el momento perfecto para agregar gafas inteligentes a su línea tecnológica.